Рецепт, которому уже пять столетий: готовим украинский холодный суп

Традиционное блюдо станет изюминкой вашего стола

Украинские традиционные первые блюда — это не только красный борщ или невероятный холодник. Еще одно старинное блюдо времен польско-литовского правления — это таратута.

Такой холодный пикантный суп по рецепту Shuba легко готовится и будет особенно актуален летом. Для такого первого блюда выбирать сладкую свеклу насыщенного цвета. Ее можно и отварить, и запечь в духовке. А если приготовить на углях, тогда суп получится "с дымком". Огурцы можно выбирать соленые или квашеные, но только не маринованные. Дело в том, что в таратуту необходимо добавлять еще и рассол с огурцов, а если он будет с уксусом, то вкус блюда уже будет не тем.

Как приготовить таратуту

Ингредиенты на 4 порции:

свекла — 3 шт.;

огурцы соленые — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.;

хрен — 2 ст. л.;

огуречный рассол — 2 ст.

Для приготовления свекольного кваса:

свекла — 500 г;

сахар — 8 ст. л.;

вода — 2 л;

хлеб ржаной, ломтики — 2 шт.;

изюм — 30 г;

укроп, веточка — 10 г.

Способ приготовления:

Свеклу залить холодной водой и варить до готовности (не солить). Отвар, в котором варилась свекла, не выливать. Готовую свеклу почистить, нарезать кружочками 0,5-1 см толщиной. Огурцы порезать маленькими кубиками. Переложить все подготовленные ингредиенты в миску, добавить хрен, растительное масло. В огуречный рассол добавить стакан свекольного отвара и залить этой смесью овощи. Попробуйте смесь и при необходимости добавьте еще свекольного отвара. Все хорошо перемешайте и уберите в холодильник минимум на сутки.

Как приготовить свекольный квас:

Свеклу промыть, очистить от кожуры. Нарезать на кусочки средней величины. Поместить в емкость для брожения — например, большую банку. В двух литрах воды размешать сахар, залить свеклу. Добавить хлеб, изюм. Накрыть емкость марлей. Настаивать 5-7 дней при естественном освещении. По завершении отфильтровать молодой свекольный квас от закваски. Закваску можно использовать еще 2-3 раза, добавляя сахар в тех же пропорциях. В квас добавить 1-3 ст. л. сахара. Перелить в бутылки, закрыть и дать постоять еще 1-2 дня.

Именно свекольный квас играет здесь важную роль. Если подавать блюдо без напитка, то можно его есть как витаминный салат с домашним хлебом. Попробуйте — и не пожалеете!