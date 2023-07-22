Рецепт, которому уже пять столетий: готовим украинский холодный суп
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Традиционное блюдо станет изюминкой вашего стола
Украинские традиционные первые блюда — это не только красный борщ или невероятный холодник. Еще одно старинное блюдо времен польско-литовского правления — это таратута.
Такой холодный пикантный суп по рецепту Shuba легко готовится и будет особенно актуален летом. Для такого первого блюда выбирать сладкую свеклу насыщенного цвета. Ее можно и отварить, и запечь в духовке. А если приготовить на углях, тогда суп получится "с дымком". Огурцы можно выбирать соленые или квашеные, но только не маринованные. Дело в том, что в таратуту необходимо добавлять еще и рассол с огурцов, а если он будет с уксусом, то вкус блюда уже будет не тем.
Как приготовить таратуту
Ингредиенты на 4 порции:
- свекла — 3 шт.;
- огурцы соленые — 300 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- хрен — 2 ст. л.;
- огуречный рассол — 2 ст.
Для приготовления свекольного кваса:
- свекла — 500 г;
- сахар — 8 ст. л.;
- вода — 2 л;
- хлеб ржаной, ломтики — 2 шт.;
- изюм — 30 г;
- укроп, веточка — 10 г.
Способ приготовления:
- Свеклу залить холодной водой и варить до готовности (не солить). Отвар, в котором варилась свекла, не выливать. Готовую свеклу почистить, нарезать кружочками 0,5-1 см толщиной.
- Огурцы порезать маленькими кубиками.
- Переложить все подготовленные ингредиенты в миску, добавить хрен, растительное масло. В огуречный рассол добавить стакан свекольного отвара и залить этой смесью овощи. Попробуйте смесь и при необходимости добавьте еще свекольного отвара.
- Все хорошо перемешайте и уберите в холодильник минимум на сутки.
Как приготовить свекольный квас:
- Свеклу промыть, очистить от кожуры. Нарезать на кусочки средней величины. Поместить в емкость для брожения — например, большую банку.
- В двух литрах воды размешать сахар, залить свеклу. Добавить хлеб, изюм. Накрыть емкость марлей. Настаивать 5-7 дней при естественном освещении.
- По завершении отфильтровать молодой свекольный квас от закваски. Закваску можно использовать еще 2-3 раза, добавляя сахар в тех же пропорциях.
- В квас добавить 1-3 ст. л. сахара. Перелить в бутылки, закрыть и дать постоять еще 1-2 дня.
Именно свекольный квас играет здесь важную роль. Если подавать блюдо без напитка, то можно его есть как витаминный салат с домашним хлебом. Попробуйте — и не пожалеете!