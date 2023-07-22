Только три ингредиента: летний салат спасет вас от голода

Отличный вариант как для семейного обеда или ужина, так и на праздничный стол

Лето – время для приготовления сытных, вкусных и необычных салатов из самых на первый взгляд необычных продуктов. Такие блюда доставят не только гастрономическое удовольствие, но и насытят организм витаминами.

А что, если сегодня попробовать соединить ветчину, персики и фету, приправить кисло-сладкой заправкой? Shuba утверждает, что получится отличный вариант для семейного приема пищи или праздничного стола. Если у вас сейчас нет под рукой бальзамического уксуса, его легко можно заменить винным или яблочным уксусом. Вместо ветчины можно добавить бекон или тонко нарезанное куриное филе, жареное, вареное или копченое.

Как приготовить салат из персиков и ветчины

Ингредиенты на 4 порции:

ветчина — 300 г;

персики — 4 шт.;

фета — 200 г;

масло оливковое Extra Virgin — 3 ст. л.;

уксус бальзамический — 1 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

дижонская горчица — 1 ст. л.;

соль, перец черный молотый, руккола — по вкусу.

Способ приготовления:

Приготовьте заправку: перемешайте оливковое масло, уксус, мед, горчицу до тех пор, пока они не соединятся, приправьте солью и молотым черным перцем по вкусу. Тонко нарежьте ветчину. Персики разрежьте пополам и нарежьте на ломтики. В большой салатнице аккуратно смешайте персики, ветчину и чистую сухую рукколу. Посыпьте сверху фетой и сбрызните соусом.

Если еще подадите салат с невероятным домашним хлебом, близкие не перестанут делать комплименты. Ешьте и готовьте с удовольствием!