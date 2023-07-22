Сытно и необычно: такую холодную пасту с баклажанами съедят с тарелкой
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Быстро готовится, но еще быстрее съедается
Холодная паста — один из самых популярных рецептов в жаркое время года. Безусловно, рецептов приготовления этого блюда невероятное множество, но сегодня мы приготовим с баклажанами. Такое блюдо будет невероятно вкусным даже на следующий день.
Холодная паста с баклажанами по рецепту "Мета" готовится очень быстро и просто. Это вкусное и свежее блюдо и взрослые, и дети будут уплетать с удовольствием. Еще один его плюс — пасту можно брать в качестве перекуса, например, в офис.
Как приготовить холодную пасту с баклажанами
Ингредиенты:
- 280 г короткой домашней пасты;
- 2 или 3 продолговатых баклажана;
- 60 г вяленых томатов в масле;
- свежий базилик или мята;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Поставьте воду для макарон и посолите ее.
- Пока варятся макароны, нарежьте кольцами баклажаны. Выложите их на разогретую сковороду и обжарьте с обеих сторон.
- Когда кольца остынут, нарежьте кубиками или полосками, а также полейте растительным маслом.
- В миску к баклажанам добавьте помидоры и зелень. Вяленые помидоры можно заменить свежими, обжаренными на сковороде.
- Макароны слейте и в миску к овощам. Все перемешайте, дайте блюду остыть и уберите в холодильник.
Кстати, макароны для такого блюда можно легко приготовить и дома. Вам понадобятся три ингредиента и немного времени.