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Сытно и необычно: такую холодную пасту с баклажанами съедят с тарелкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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В этом блюде идеально сочетаются макароны и баклажаны
В этом блюде идеально сочетаются макароны и баклажаны. Фото Meta.ua

Быстро готовится, но еще быстрее съедается

Холодная паста — один из самых популярных рецептов в жаркое время года. Безусловно, рецептов приготовления этого блюда невероятное множество, но сегодня мы приготовим с баклажанами. Такое блюдо будет невероятно вкусным даже на следующий день.

Холодная паста с баклажанами по рецепту "Мета" готовится очень быстро и просто. Это вкусное и свежее блюдо и взрослые, и дети будут уплетать с удовольствием. Еще один его плюс — пасту можно брать в качестве перекуса, например, в офис.

Как приготовить холодную пасту с баклажанами

Ингредиенты:

  • 280 г короткой домашней пасты;
  • 2 или 3 продолговатых баклажана;
  • 60 г вяленых томатов в масле;
  • свежий базилик или мята;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Поставьте воду для макарон и посолите ее.
  2. Пока варятся макароны, нарежьте кольцами баклажаны. Выложите их на разогретую сковороду и обжарьте с обеих сторон.
  3. Когда кольца остынут, нарежьте кубиками или полосками, а также полейте растительным маслом.
  4. В миску к баклажанам добавьте помидоры и зелень. Вяленые помидоры можно заменить свежими, обжаренными на сковороде.
  5. Макароны слейте и в миску к овощам. Все перемешайте, дайте блюду остыть и уберите в холодильник.

Кстати, макароны для такого блюда можно легко приготовить и дома. Вам понадобятся три ингредиента и немного времени.

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