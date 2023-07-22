Сытно и необычно: такую холодную пасту с баклажанами съедят с тарелкой

Быстро готовится, но еще быстрее съедается

Холодная паста — один из самых популярных рецептов в жаркое время года. Безусловно, рецептов приготовления этого блюда невероятное множество, но сегодня мы приготовим с баклажанами. Такое блюдо будет невероятно вкусным даже на следующий день.

Холодная паста с баклажанами по рецепту "Мета" готовится очень быстро и просто. Это вкусное и свежее блюдо и взрослые, и дети будут уплетать с удовольствием. Еще один его плюс — пасту можно брать в качестве перекуса, например, в офис.

Как приготовить холодную пасту с баклажанами

Ингредиенты:

280 г короткой домашней пасты;

2 или 3 продолговатых баклажана;

60 г вяленых томатов в масле;

свежий базилик или мята;

соль, перец.

Способ приготовления:

Поставьте воду для макарон и посолите ее. Пока варятся макароны, нарежьте кольцами баклажаны. Выложите их на разогретую сковороду и обжарьте с обеих сторон. Когда кольца остынут, нарежьте кубиками или полосками, а также полейте растительным маслом. В миску к баклажанам добавьте помидоры и зелень. Вяленые помидоры можно заменить свежими, обжаренными на сковороде. Макароны слейте и в миску к овощам. Все перемешайте, дайте блюду остыть и уберите в холодильник.

Кстати, макароны для такого блюда можно легко приготовить и дома. Вам понадобятся три ингредиента и немного времени.