Идеальный джем: готовим космическую малиновую заготовку без косточек

Великолепный вариант заготовки

Мы рассказывали, как сварить ароматный джем из смородины. Теперь делимся рецептом вкусной малиновой заготовки.

Этот джем из малины получается идеальный – плотный и гладкий. Конечно, для такого результата придется постараться, но результат того стоит. Натуральный малиновый джем по рецепту из портала SHUBA украсит любой десерт. Варить джем желательно в широкой посуде с толстым дном, один из удобных вариантов – сотейник.

Ингредиенты:

Малина — 1 кг

Сахар — 700 г

Лимонная кислота – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Подготовленную малину перебиваем блендером или другим способом превращаем в пюре. Варим его на среднем огне 5 минут. Малиновое пюре перетираем через мелкое сито. Оставшееся в сите собираем в сложенную в несколько слоев марлю или ткань и отжимаем из них сок в пюре. Переливаем пюре в чистую посуду для варки. Всыпаем сахар, перемешиваем. Доводим пюре до кипения, убавляем огонь до среднего и варим, постоянно помешивая, 10 минут. Добавляем лимонную кислоту. Варим джем еще 5-10 минут, помешивая. Готовый джем разливаем по стерилизованным банкам, закрываем прокипяченными крышками и оставляем остывать. Малиновый джем можно хранить при комнатной температуре в темном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Джем получается плотным, густым и гладким. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную вишневую шарлотку.