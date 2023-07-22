Идеальный джем: готовим космическую малиновую заготовку без косточек
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Великолепный вариант заготовки
Мы рассказывали, как сварить ароматный джем из смородины. Теперь делимся рецептом вкусной малиновой заготовки.
Этот джем из малины получается идеальный – плотный и гладкий. Конечно, для такого результата придется постараться, но результат того стоит. Натуральный малиновый джем по рецепту из портала SHUBA украсит любой десерт. Варить джем желательно в широкой посуде с толстым дном, один из удобных вариантов – сотейник.
Ингредиенты:
- Малина — 1 кг
- Сахар — 700 г
- Лимонная кислота – 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
- Подготовленную малину перебиваем блендером или другим способом превращаем в пюре. Варим его на среднем огне 5 минут.
- Малиновое пюре перетираем через мелкое сито. Оставшееся в сите собираем в сложенную в несколько слоев марлю или ткань и отжимаем из них сок в пюре.
- Переливаем пюре в чистую посуду для варки. Всыпаем сахар, перемешиваем. Доводим пюре до кипения, убавляем огонь до среднего и варим, постоянно помешивая, 10 минут.
- Добавляем лимонную кислоту. Варим джем еще 5-10 минут, помешивая.
- Готовый джем разливаем по стерилизованным банкам, закрываем прокипяченными крышками и оставляем остывать. Малиновый джем можно хранить при комнатной температуре в темном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи.
Джем получается плотным, густым и гладким. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную вишневую шарлотку.