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Идеальный джем: готовим космическую малиновую заготовку без косточек

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Если вы не знали, что делать с малиной
Если вы не знали, что делать с малиной. Фото shuba.life

Великолепный вариант заготовки

Мы рассказывали, как сварить ароматный джем из смородины. Теперь делимся рецептом вкусной малиновой заготовки.

Этот джем из малины получается идеальный – плотный и гладкий. Конечно, для такого результата придется постараться, но результат того стоит. Натуральный малиновый джем по рецепту из портала SHUBA украсит любой десерт. Варить джем желательно в широкой посуде с толстым дном, один из удобных вариантов – сотейник.

Ингредиенты:

  • Малина — 1 кг
  • Сахар — 700 г
  • Лимонная кислота – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Подготовленную малину перебиваем блендером или другим способом превращаем в пюре. Варим его на среднем огне 5 минут.
  2. Малиновое пюре перетираем через мелкое сито. Оставшееся в сите собираем в сложенную в несколько слоев марлю или ткань и отжимаем из них сок в пюре.
  3. Переливаем пюре в чистую посуду для варки. Всыпаем сахар, перемешиваем. Доводим пюре до кипения, убавляем огонь до среднего и варим, постоянно помешивая, 10 минут.
  4. Добавляем лимонную кислоту. Варим джем еще 5-10 минут, помешивая.
  5. Готовый джем разливаем по стерилизованным банкам, закрываем прокипяченными крышками и оставляем остывать. Малиновый джем можно хранить при комнатной температуре в темном месте, куда не попадают прямые солнечные лучи.

Джем получается плотным, густым и гладким. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную вишневую шарлотку.

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#Рецепт #Малина #Заготовки #Джем