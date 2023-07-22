Простой бюджетный ужин: мясная запеканка из горсти фарша
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Прекрасный вариант семейного ужина
Сейчас, в сезон кабачков, каждое второе блюдо включает в себя этот сочный и полезный овощ. Если вы готовили вкусную закуску на праздничный стол, обратите внимание также на рецепт аппетитной запеканки.
Блюдо отлично подойдет для домашних застолий в кругу семьи. Рецептом поделились на портале Meta.ua.
Ингредиенты:
- 1 кг молодых кабачков;
- 400 г фарша;
- 2 луковицы;
- 2 помидора;
- 100 г сметаны;
- 100 г творога;
- 3-4 яйца;
- 3 столовые ложки томатной пасты;
- 2 столовых ложки масла;
- сушеный чеснок, соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук мелко режем и обжариваем до золотистой корочки. Добавляем фарш и обжариваем до готовности.
- Переводим мясную начинку в отдельную миску. Сыр и кабачки натираем на терке.
- Отдельно смешиваем сметану, соль, перец, чеснок и специи. Добавляем в эту смесь творог и кабачки.
- Смешиваем и хорошо перемешиваем яйца со сметаной. Форму для запекания застилаем вощеной бумагой.
- На дно формы выкладываем половину кабачковой массы. Выкладываем слой фарша, затем еще один слой кабачковой массы. Сверху выкладываем помидоры, изрезанные на тонкие кружочки.
- Сверху все заливаем яичной смесью и отправляем в духовку на 40-45 минут. Температура – 180 градусов.
Блюдо получается очень сытным. Также мы рассказывали, как приготовить бюджетную запеканку из куриных сердечек и лапши.