Простой бюджетный ужин: мясная запеканка из горсти фарша

Прекрасный вариант семейного ужина

Сейчас, в сезон кабачков, каждое второе блюдо включает в себя этот сочный и полезный овощ. Если вы готовили вкусную закуску на праздничный стол, обратите внимание также на рецепт аппетитной запеканки.

Блюдо отлично подойдет для домашних застолий в кругу семьи. Рецептом поделились на портале Meta.ua.

Ингредиенты:

1 кг молодых кабачков;

400 г фарша;

2 луковицы;

2 помидора;

100 г сметаны;

100 г творога;

3-4 яйца;

3 столовые ложки томатной пасты;

2 столовых ложки масла;

сушеный чеснок, соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Лук мелко режем и обжариваем до золотистой корочки. Добавляем фарш и обжариваем до готовности. Переводим мясную начинку в отдельную миску. Сыр и кабачки натираем на терке. Отдельно смешиваем сметану, соль, перец, чеснок и специи. Добавляем в эту смесь творог и кабачки. Смешиваем и хорошо перемешиваем яйца со сметаной. Форму для запекания застилаем вощеной бумагой. На дно формы выкладываем половину кабачковой массы. Выкладываем слой фарша, затем еще один слой кабачковой массы. Сверху выкладываем помидоры, изрезанные на тонкие кружочки. Сверху все заливаем яичной смесью и отправляем в духовку на 40-45 минут. Температура – 180 градусов.

Блюдо получается очень сытным. Также мы рассказывали, как приготовить бюджетную запеканку из куриных сердечек и лапши.