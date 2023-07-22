Фантастический десерт из двух ингредиентов: о магазинном лакомстве и не вспомните
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Великолепный вариант простого летнего лакомства
Если вам хочется, чтобы десерт был не только вкусный, но и холодный, обратите внимание на этот рецепт. Конечно, всегда можно приготовить классическое мороженое, но гранита получается гораздо легче.
Это сицилийский десерт. По сути, гранита – колотый сладкий фруктовый лед. Для приготовления вишневой граниты понадобятся только три ингредиента и совсем немного усилий. Рецептом поделились на портале Greenpost.
Ингредиенты:
- вишня – 600 г;
- сахар — 50 г;
- вода – 100 мл.
Способ приготовления.
- Смешиваем воду с сахаром, доводим до кипения. Снимаем сироп с плиты, он должен охладиться до комнатной температуры.
- С вишни удаляем косточки. Переводим вишни в чашу блендера, добавляем прохладный сироп.
- Превращаем в пюре. Выкладываем в форму и ставим в морозилку.
- За 30-40 минут достаем прихваченное морозом пюре из морозилки, перемешиваем. Повторяем функцию через каждые 30-40 минут.
Готовая гранита может быть гладкой или состоять полностью из кристаллов льда – в зависимости от времени и количества перемешиваний. Также мы рассказывали, как заготовить на зиму малину без варки.