Фантастический десерт из двух ингредиентов: о магазинном лакомстве и не вспомните

Великолепный вариант простого летнего лакомства

Если вам хочется, чтобы десерт был не только вкусный, но и холодный, обратите внимание на этот рецепт. Конечно, всегда можно приготовить классическое мороженое, но гранита получается гораздо легче.

Это сицилийский десерт. По сути, гранита – колотый сладкий фруктовый лед. Для приготовления вишневой граниты понадобятся только три ингредиента и совсем немного усилий. Рецептом поделились на портале Greenpost.

Ингредиенты:

вишня – 600 г;

сахар — 50 г;

вода – 100 мл.

Способ приготовления.

Смешиваем воду с сахаром, доводим до кипения. Снимаем сироп с плиты, он должен охладиться до комнатной температуры. С вишни удаляем косточки. Переводим вишни в чашу блендера, добавляем прохладный сироп. Превращаем в пюре. Выкладываем в форму и ставим в морозилку. За 30-40 минут достаем прихваченное морозом пюре из морозилки, перемешиваем. Повторяем функцию через каждые 30-40 минут.

Готовая гранита может быть гладкой или состоять полностью из кристаллов льда – в зависимости от времени и количества перемешиваний. Также мы рассказывали, как заготовить на зиму малину без варки.