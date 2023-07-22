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Праздничный пирог Ивана Франко: писателю его пекли на именины

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Великолепный пирог для застолий и празднований
Великолепный пирог для застолий и празднований. Фото Meta.ua

Мясной пирог по рецепту жены писателя

Мы рассказывали об интересном забытом блюде — рыбный пирог "Баба-шарпанина". Теперь делимся рецептом мясного пирога, который в семье Ивана Франко пекли на именины.

Именно этот рецепт мясного пирога жена писателя использовала, готовя выпечку на семейные застолья. Получится вкуснейший пирог с мясом. Рецепт, адаптированный под современные реалии, опубликовали на Meta.ua. Интересно, что вместо дней рождения в семье отмечали именно именины.

Ингредиенты:

  • Дрожжи сухие – 1 пакетик.
  • Сахар-песок — 1 ст.л
  • Соль — ½ ч.л
  • Молоко — 2 стакана
  • Яйцо куриное — 4 шт.
  • Масло сливочное — ½ упаковки
  • Мука пшеничная — 450 г

Для начинки:

  • Свинина — 450 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло растительное – 1 ст.л
  • Яйцо куриное — 3 шт.

Способ приготовления:

  1. В слегка теплом молоке разводим дрожжи, соль и сахар. Поэтапно просеиваем туда муку.
  2. Замешиваем тесто, чтобы получилась однородная масса. Накрываем полотенцем и отставляем примерно на час.
  3. Когда тесто поднимется, добавляем яйца, присыпаем мукой и вымешиваем. Как только оно начнет отставать от рук, добавляем топленое масло и продолжаем вымешивать. Затем снова оставляем на час в теплом месте.
  4. Для начинки мелко крошим лук и обжариваем лук. Добавляем мясо. Когда обжарим, добавляем соль, перец, а также вареные и накрошенные яйца.
  5. Отставляем сковороду, пусть начинка немного остынет. После этого добавляем уже сырое яйцо и перемешиваем.
  6. Делим тесто на 3 части — две большие и одну меньшую для украшения. Смазываем форму для выпекания маслом и выкладываем на дно низ грядущего пирога.
  7. Сверху кладем начинку, затем верхнюю часть. Из последнего куска раскатываем тонкие валики и из них выкладываем имя именинника на пироге.
  8. Готовим пирог примерно час при 180 градусах. В конце можно увеличить до 200 – тогда он хорошо зарумянится.

Приготовьте его – точно не пожалеете. Кроме именинных пирогов Иван Франко любил также аппетитный кулеш.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Иван Франко #Пиріг