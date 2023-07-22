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Этот аромат сведет вас с ума: фантастические творожные блины

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Это блюдо понравится как взрослым, так и детям
Это блюдо понравится как взрослым, так и детям. Фото woodstar.com.ua

Если не готовили так – обязательно попробуйте

Мы рассказывали, как вкусно приготовить классические блины. Теперь делимся усовершенствованным рецептом – с кисломолочным сыром. Они получаются необычайно ароматными и выглядят аппетитно.

Для выполнения рецепта понадобится блендер. Как готовить вкусные творожные блины, рассказали на портале "Она".

Ингредиенты:

  • 200 г. кисломолочного творога;
  • 150 мл. молока;
  • 5 ст. л. муки;
  • 3 шт. яиц;
  • 30 г. сливочного масла;
  • укроп по вкусу;
  • растительное масло;
  • соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления

  1. В чашу блендера выкладываем кисломолочный творог. Добавляем к нему молоко и взбиваем все до однородности.
  2. Постепенно всыпаем просеянную муку, перемешиваем. Затем добавляем в чашу яйца и сливочное масло. Снова взбиваем тесто до однородной массы.
  3. Ножом измельчаем укроп. Добавляем его в сырную смесь в последнюю очередь. Солим и перчим по вкусу. Тщательно перемешиваем.
  4. Смазываем маслом сковороду и ставим ее на огонь. Когда она разогреется, выкладываем творожную смесь.
  5. Жарим блины с обеих сторон на среднем огне до аппетитной корочки. Уже готовые блинчики смазываем растопленным сливочным маслом.

Блинчики подаем к столу горячими. Можно не класть укроп, и есть их сладкими – например, с перетертой малиной.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Тесто #Блины