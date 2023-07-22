Этот аромат сведет вас с ума: фантастические творожные блины

Если не готовили так – обязательно попробуйте

Мы рассказывали, как вкусно приготовить классические блины. Теперь делимся усовершенствованным рецептом – с кисломолочным сыром. Они получаются необычайно ароматными и выглядят аппетитно.

Для выполнения рецепта понадобится блендер. Как готовить вкусные творожные блины, рассказали на портале "Она".

Ингредиенты:

200 г. кисломолочного творога;

150 мл. молока;

5 ст. л. муки;

3 шт. яиц;

30 г. сливочного масла;

укроп по вкусу;

растительное масло;

соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления

В чашу блендера выкладываем кисломолочный творог. Добавляем к нему молоко и взбиваем все до однородности. Постепенно всыпаем просеянную муку, перемешиваем. Затем добавляем в чашу яйца и сливочное масло. Снова взбиваем тесто до однородной массы. Ножом измельчаем укроп. Добавляем его в сырную смесь в последнюю очередь. Солим и перчим по вкусу. Тщательно перемешиваем. Смазываем маслом сковороду и ставим ее на огонь. Когда она разогреется, выкладываем творожную смесь. Жарим блины с обеих сторон на среднем огне до аппетитной корочки. Уже готовые блинчики смазываем растопленным сливочным маслом.

Блинчики подаем к столу горячими. Можно не класть укроп, и есть их сладкими – например, с перетертой малиной.