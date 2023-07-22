Этот аромат сведет вас с ума: фантастические творожные блины
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Если не готовили так – обязательно попробуйте
Мы рассказывали, как вкусно приготовить классические блины. Теперь делимся усовершенствованным рецептом – с кисломолочным сыром. Они получаются необычайно ароматными и выглядят аппетитно.
Для выполнения рецепта понадобится блендер. Как готовить вкусные творожные блины, рассказали на портале "Она".
Ингредиенты:
- 200 г. кисломолочного творога;
- 150 мл. молока;
- 5 ст. л. муки;
- 3 шт. яиц;
- 30 г. сливочного масла;
- укроп по вкусу;
- растительное масло;
- соль и черный перец по вкусу.
Способ приготовления
- В чашу блендера выкладываем кисломолочный творог. Добавляем к нему молоко и взбиваем все до однородности.
- Постепенно всыпаем просеянную муку, перемешиваем. Затем добавляем в чашу яйца и сливочное масло. Снова взбиваем тесто до однородной массы.
- Ножом измельчаем укроп. Добавляем его в сырную смесь в последнюю очередь. Солим и перчим по вкусу. Тщательно перемешиваем.
- Смазываем маслом сковороду и ставим ее на огонь. Когда она разогреется, выкладываем творожную смесь.
- Жарим блины с обеих сторон на среднем огне до аппетитной корочки. Уже готовые блинчики смазываем растопленным сливочным маслом.
Блинчики подаем к столу горячими. Можно не класть укроп, и есть их сладкими – например, с перетертой малиной.