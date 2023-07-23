Воздушные сырники готовятся именно так: рецепт, после которого не останется ни крошки

Вы не будете больше готовить их по-другому

Ароматные сырники знакомы нам с детского сада. Ими кормили нас бабушки и мамы, подавали в детском саду и в школе. Кажется, что мы знаем об этом блюде все.

Но вот когда дело касается самостоятельного приготовления сырников, то тут может ждать разочарование. Не всегда они получаются пышными как тучка. Далеко не все знают, что важную роль здесь играет именно способ их приготовления — сырники нужно запечь в духовке. Попробуем их приготовить по рецепту "Мета"?

Как приготовить пышные сырники

Ингредиенты:

500 г творога;

1 яйцо;

4 столовые ложки сахара;

10 г ванильного сахара;

70 г просеянной муки.

Способ приготовления:

В глубокую миску положите творог, яйцо, сахар. Все ингредиенты хорошо перемешайте до исчезновения комочков. К полученной смеси добавьте просеянную муку и ванильный сахар. Разогрейте духовку до 180 градусов. Постелите на противень вощеную бумагу и выложите заранее сформированные сырники на некотором расстоянии — при выпекании они будут увеличиваться в размере. Выпекайте в течении 15-20 минут.

Вкусные, ароматные и пышные сырники готовы. Подавайте их со сметаной, любимым вареньем или сгущенным молоком. Приятного аппетита!