Никогда куриное филе не было вкуснее: вам поможет ложка секретного ингредиента

Не ищите других рецептов — этот идеальный

Куриное филе считается универсальным диетическим продуктом, обладающим массой достоинств. Да и приготовить из такого мяса можно невероятное количество блюд.

А чтобы разнообразить вкус куриного мяса, попробуйте использовать во время жарки немного горчицы. "Мета" утверждает, что приготовленное по этому рецепту мясо будет просто божественным. Проверим?

Как приготовить куриное филе на сковороде

Ингредиенты:

филе куриное — 600 г;

яйцо — 2 шт.;

горчица — 1 ст.л;

перец, соль — по вкусу;

мука пшеничная;

масло растительное.

Способ приготовления:

Промойте грудку, удалите лишние части и нарежьте тонкими продольными кусочками примерно 1 см толщиной. Если хотите добиться мягкого и нежного вкуса, тогда дополнительно отбейте ее специальным молоточком. Смешайте с мясом соль, горчицу и черный молотый перец. Пусть филе постоит в таком соусе хотя бы 30 минут. После каждый кусочек обмакните в муку, а затем в яйцо. Разогрейте на сковороде растительное масло и отправьте на нее курицу. Обжаривайте с обеих сторон до тех пор, пока она не приобретет аппетитную золотистую корочку.

Ранее мы рассказывали, как можно сохранить сочность куриному филе. В это сложно поверить, но вам поможет обычная фольга.