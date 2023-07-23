Попробуйте запеченный мятый картофель — и вы будете готовить только по этому рецепту
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Блюдо — лучше не найдете
Запеченный картофель – звучит уже вкусно, каждый представляет свой любимый. Такой картофель любят за целую хрустящую корочку и невероятно нежную мягкую середину. А разнообразить вкус можно с помощью самых разных заправок.
А вы пробовали сначала отварить картофель в полушубке, немного придавить и запечь с ароматным маслом и травами? Shuba утверждает, что блюдо получается просто божественным. Попробуем?
Как приготовить запеченный мятый картофель
Ингредиенты на 2 порции:
- картофель — 8 шт.;
- масло сливочное 82% — 30 г;
- розмарин сушеный — 2 ч. л.;
- чеснок, зубчики — 4 шт.;
- масло оливковое Extra Virgin — 40 мл;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель хорошо вымойте щеткой и отварите до готовности в мундире. Слейте воду, дайте остынуть.
- Каждую картофелину придавите ложкой так, чтобы она треснула, но не развалилась.
- В форму для запекания влейте оливковое масло. Нарежьте чеснок пластинками и равномерно распределите по дну. Выложите на него картофель треснувшей стороной кверху, посолите, посыпьте розмарином или "Итальянскими травами".
- На каждую картофелину положите небольшой кусочек сливочного масла. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и готовьте до зарумянивания.
Подавайте такой мятый картофель к рыбным блюдам. Приятного аппетита!