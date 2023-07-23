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Попробуйте запеченный мятый картофель — и вы будете готовить только по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Друзья точно попросят рецепт такого запеченного мятого картофеля
Друзья точно попросят рецепт такого запеченного мятого картофеля. Фото shuba.life

Блюдо — лучше не найдете

Запеченный картофель – звучит уже вкусно, каждый представляет свой любимый. Такой картофель любят за целую хрустящую корочку и невероятно нежную мягкую середину. А разнообразить вкус можно с помощью самых разных заправок.

А вы пробовали сначала отварить картофель в полушубке, немного придавить и запечь с ароматным маслом и травами? Shuba утверждает, что блюдо получается просто божественным. Попробуем?

Как приготовить запеченный мятый картофель

Ингредиенты на 2 порции:

  • картофель — 8 шт.;
  • масло сливочное 82% — 30 г;
  • розмарин сушеный — 2 ч. л.;
  • чеснок, зубчики — 4 шт.;
  • масло оливковое Extra Virgin — 40 мл;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картофель хорошо вымойте щеткой и отварите до готовности в мундире. Слейте воду, дайте остынуть.
  2. Каждую картофелину придавите ложкой так, чтобы она треснула, но не развалилась.
  3. В форму для запекания влейте оливковое масло. Нарежьте чеснок пластинками и равномерно распределите по дну. Выложите на него картофель треснувшей стороной кверху, посолите, посыпьте розмарином или "Итальянскими травами".
  4. На каждую картофелину положите небольшой кусочек сливочного масла. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и готовьте до зарумянивания.

Подавайте такой мятый картофель к рыбным блюдам. Приятного аппетита!

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