Попробуйте запеченный мятый картофель — и вы будете готовить только по этому рецепту

Блюдо — лучше не найдете

Запеченный картофель – звучит уже вкусно, каждый представляет свой любимый. Такой картофель любят за целую хрустящую корочку и невероятно нежную мягкую середину. А разнообразить вкус можно с помощью самых разных заправок.

А вы пробовали сначала отварить картофель в полушубке, немного придавить и запечь с ароматным маслом и травами? Shuba утверждает, что блюдо получается просто божественным. Попробуем?

Как приготовить запеченный мятый картофель

Ингредиенты на 2 порции:

картофель — 8 шт.;

масло сливочное 82% — 30 г;

розмарин сушеный — 2 ч. л.;

чеснок, зубчики — 4 шт.;

масло оливковое Extra Virgin — 40 мл;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель хорошо вымойте щеткой и отварите до готовности в мундире. Слейте воду, дайте остынуть. Каждую картофелину придавите ложкой так, чтобы она треснула, но не развалилась. В форму для запекания влейте оливковое масло. Нарежьте чеснок пластинками и равномерно распределите по дну. Выложите на него картофель треснувшей стороной кверху, посолите, посыпьте розмарином или "Итальянскими травами". На каждую картофелину положите небольшой кусочек сливочного масла. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и готовьте до зарумянивания.

Подавайте такой мятый картофель к рыбным блюдам. Приятного аппетита!