Даже консервировать не нужно: 10 минут - и "быстрая аджика" готова

А храниться она может до двух недель!

Нет ничего лучше, чем съесть кусочек вкуснющего шашлыка с острой аджикой. Эта заправка одна из самых популярных, ведь она подходит ко многим блюдам. Однако традиционные рецепты ее приготовления занимают очень много времени.

А вы можете представить, что сделать такую вкуснятину можно за десять минут? "Мета" предлагает такой рецепт быстрой аджики. Простояв на кухне всего 10 минут, вы приготовите себе заправку на две недели вперед! Попробуйте — и вашему восторгу не будет предела!

Как приготовить аджику

Ингредиенты:

1 кг помидоров;

2 стакана перекрученного болгарского перца;

1 стакан перекрученного красного болгарского перца;

100 г чеснока;

50 г черного перца горошком;

50 г лаврового листа;

50 г соли;

50 г сахара;

20 мл уксуса.

Способ приготовления:

Помидоры и перец промойте и нарежьте на кусочки, перекрутите на мясорубке. Переложите овощи в кастрюлю, добавьте перец горошком, измельченный чеснок, лавровый лист, соль, сахар и уксус. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите в течение 10 минут. Горячую аджику переложите в банки и поставьте остывать. Затем накройте банки капроновыми крышками и поставьте в холодильник.

Подавайте аджику к ароматному шашлыку или к любимой курице. Приятного аппетита!