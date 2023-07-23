Никакого теста: такие мини-пиццы на баклажанах вы будете готовить весь сезон
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Попробуйте — и вы будете покупать баклажаны только для этого блюда!
Вы можете устоять перед кусочком пиццы с любимой начинкой? Наверное, вряд ли. Каждый хоть иногда, но покупает эту вкуснятину, несмотря на ее калорийность.
А можно ли приготовить ее дома, да еще чтобы не возиться с тестом? Да, если это будут мини-пиццы на баклажанах по рецепту Shuba. Заинтригованы? Тогда знакомьтесь с рецептом и вперед готовить!
Как приготовить мини-пиццы на баклажанах
Ингредиенты на 4 порции:
- баклажан — 1 шт.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- сельдерей, стебель — 1 шт.;
- сушеный чабрец — 1/2 ч. л.;
- орегано сушеное — 1/2 ч. л.;
- томаты — 4 шт.;
- томатное пюре — 1 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- петрушка, веточка — 1 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогрейте масло в большой сковороде и обжарьте нарезанный на кружочки баклажан с обеих сторон до золотистого цвета и готовности.
- Добавьте в сковороду еще растительное масло и обжарьте мелко нарезанный лук в течение 5 минут. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и нарезанный сельдерей на 2 минуты
- Добавьте нарезанные помидоры и томатное пюре, мед, травы и приправы. Тушите под крышкой 20 минут.
- Положите 1 столовую ложку томатной начинки на каждый ломтик баклажана и посыпьте петрушкой. Подавайте. Можно по желанию выложить на противень, притрусить тертым сыром и запекать в течение 10 минут.
Эти маленькие мини-пиццы обладают превосходным вкусом. Они отлично подходят для праздничного стола или обычного ужина в качестве гарнира к жареному куриному мясу.