Никакого теста: такие мини-пиццы на баклажанах вы будете готовить весь сезон

Попробуйте — и вы будете покупать баклажаны только для этого блюда!

Вы можете устоять перед кусочком пиццы с любимой начинкой? Наверное, вряд ли. Каждый хоть иногда, но покупает эту вкуснятину, несмотря на ее калорийность.

А можно ли приготовить ее дома, да еще чтобы не возиться с тестом? Да, если это будут мини-пиццы на баклажанах по рецепту Shuba. Заинтригованы? Тогда знакомьтесь с рецептом и вперед готовить!

Как приготовить мини-пиццы на баклажанах

Ингредиенты на 4 порции:

баклажан — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

сельдерей, стебель — 1 шт.;

сушеный чабрец — 1/2 ч. л.;

орегано сушеное — 1/2 ч. л.;

томаты — 4 шт.;

томатное пюре — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

петрушка, веточка — 1 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте масло в большой сковороде и обжарьте нарезанный на кружочки баклажан с обеих сторон до золотистого цвета и готовности. Добавьте в сковороду еще растительное масло и обжарьте мелко нарезанный лук в течение 5 минут. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и нарезанный сельдерей на 2 минуты Добавьте нарезанные помидоры и томатное пюре, мед, травы и приправы. Тушите под крышкой 20 минут. Положите 1 столовую ложку томатной начинки на каждый ломтик баклажана и посыпьте петрушкой. Подавайте. Можно по желанию выложить на противень, притрусить тертым сыром и запекать в течение 10 минут.

Эти маленькие мини-пиццы обладают превосходным вкусом. Они отлично подходят для праздничного стола или обычного ужина в качестве гарнира к жареному куриному мясу.