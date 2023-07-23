Любимый будет просить каждое утро: 10 минут - и необычная яичница готова

Завтракайте вкусно, сытно и с удовольствием

Если вы мечтаете об эффектном и легком завтраке, вам сюда. Мы приготовили для вас рецепт яичницы, который поднимет настроение вам и вашему любимому на целый день. Такой завтрак он будет просить чуть ли не каждый день!

Для яичницы по рецепту "Це Смак" вам потребуется всего несколько минут времени и минимум ингредиентов. Все остальное за вас сделает духовка. Особенность такого завтрака в том, что у вас получится нечто среднее между яичницей с колбасками и знаменитыми французскими яйцами-кокот. В серединку сложенной кругом сосиски выкладывается только желток, который при запекании должен приобрести нежную кремовую консистенцию и яркий цвет. Попробуете?

Как оригинально приготовить яичницу с сосисками

Ингредиенты на 4 порции:

слоеное тесто – 200 г;

молочные сосиски – 4 шт.;

твердый сыр – 70 г;

яйцо – 5 шт.;

зелень, соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

В очищенной сосиске сделайте надрезы, не доходя до конца. Удобнее всего для этого использовать шпажки или палочки для суши. Поверните каждую сосиску в кольцо и заколите зубочисткой. Раскатайте в тонкий пласт тесто и вырежьте 4 кружочка, на 1,5-2 см больше в диаметре, чем круг из колбаски. Затем положите сосиску в центр каждого и заверните тесто с помощью зубочистки или шпажки. Выложите полученные корзины на пергаментную бумагу. Взбейте яйцо и смажьте бока из теста. В центр каждой корзины выложите натертый сыр, а на него желтки. Посолите и поперчите. Отправьте запекаться яичную в духовку на 10 минут при 200 градусах.

Подавайте с любимым напитком. Приятного аппетита и хорошего настроения.