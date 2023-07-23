Такие булочки съедят до последней крошки: фантастическая исландская выпечка

Прекрасный вариант к чаю или кофе

Кулинарные традиции разных стран многообразны и интересны. Мы рассказывали, как приготовить сочные турецкие котлеты. Теперь предлагаем приготовить заварные булочки с кремом, любимые исландцами.

Они получаются очень вкусными и яркими. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

вода — 1 ст.;

масло – 6 ст. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

сахар — 0,25 ст.;

мука — 1 ст.;

яйца — 3 шт.;

взбитые сливки – 1 ст.;

ванильный сахар – 1 ст. л.;

малиновое варенье – 0,25 ст.;

сахарная пудра, шоколад.

Способ приготовления:

В миске соединяем масло, воду, соль, сахар. Ставим массу на водяную баню. Помешиваем все до смягчения масла. Теперь в массу нужно просеять муку. Готовим тесто к загустеванию, продолжая постоянно помешивать. Смесь должна легко отделяться от стенок. Если это произошло – заварное тесто готово. Снимаем кастрюлю с тестом из бани и вводим яйца по одному интенсивно размешивая тесто. Теперь противень устилаем пергаментом, смазанным маслом. Выкладываем тесто столовой ложкой. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Когда корочка станет золотистой, достаньте булочки и переложите на решетку, чтобы они остыли. Взбиваем сливки и перемешиваем с ванильным сахаром. Когда булочки остыли, каждую разрезаем пополам. Одну половинку смазываем ароматным малиновым вареньем, а вторую – сливками. Соединяем половинки. Присыпаем сахарной пудрой.

Булочки обладают очень ярким вкусом и хрустящей корочкой. Также мы рассказывали, как приготовить перетертую малину.