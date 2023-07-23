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Такие булочки съедят до последней крошки: фантастическая исландская выпечка

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Их полюбят и дети, и взрослые
Их полюбят и дети, и взрослые. Фото prostoway

Прекрасный вариант к чаю или кофе

Кулинарные традиции разных стран многообразны и интересны. Мы рассказывали, как приготовить сочные турецкие котлеты. Теперь предлагаем приготовить заварные булочки с кремом, любимые исландцами.

Они получаются очень вкусными и яркими. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • вода — 1 ст.;
  • масло – 6 ст. л.;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • сахар — 0,25 ст.;
  • мука — 1 ст.;
  • яйца — 3 шт.;
  • взбитые сливки – 1 ст.;
  • ванильный сахар – 1 ст. л.;
  • малиновое варенье – 0,25 ст.;
  • сахарная пудра, шоколад.

Способ приготовления:

  1. В миске соединяем масло, воду, соль, сахар. Ставим массу на водяную баню. Помешиваем все до смягчения масла.
  2. Теперь в массу нужно просеять муку. Готовим тесто к загустеванию, продолжая постоянно помешивать. Смесь должна легко отделяться от стенок. Если это произошло – заварное тесто готово.
  3. Снимаем кастрюлю с тестом из бани и вводим яйца по одному интенсивно размешивая тесто. Теперь противень устилаем пергаментом, смазанным маслом. Выкладываем тесто столовой ложкой.
  4. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. Когда корочка станет золотистой, достаньте булочки и переложите на решетку, чтобы они остыли.
  5. Взбиваем сливки и перемешиваем с ванильным сахаром. Когда булочки остыли, каждую разрезаем пополам. Одну половинку смазываем ароматным малиновым вареньем, а вторую – сливками.
  6. Соединяем половинки. Присыпаем сахарной пудрой.

Булочки обладают очень ярким вкусом и хрустящей корочкой. Также мы рассказывали, как приготовить перетертую малину.

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#Рецепт #Крем #Булочки #Выпечка