Заготовка-выручалочка, которая должна быть в каждом холодильнике: 15 минут – и борщ на столе

Прекрасный вариант заготовки на зиму

Ароматный наваристый борщ – это не всегда означает, что нужно провести долгие часы на кухне. Простая заготовка поможет варить его в считанные минуты.

В любой момент варите бульон и открываете банку с заправкой – и борщ в считанные минуты на столе. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

свекла 3 кг

помидоры 3 кг

морковь 1 кг

фасоль 600 г

лук 1 кг

Соль 2 ст.л.

сахар 180 г

уксус 9% 160 г

масло 400 мл

Способ приготовления:

Фасоль чистим, замачиваем и отвариваем до готовности. Помидоры нарезаем и пропускаем через мясорубку (можно измельчить в блендере). Томатное пюре отправляем в кастрюлю. Добавляем соль, сахар и растительное масло. Нарезаем мелко лук, добавляем его в соус и доводим до кипения. После закипания варим еще 10 минут. Чистим и натираем морковь и свеклу. Добавляем их в кастрюльку к другим продуктам. Провариваем все 30 минут, иногда помешивая. А через пол часа добавляем фасоль. Перемешиваем все и добавляем уксус. Провариваем еще 5 минут после закипания. Раскладываем все по баночкам. Ставим банки на полотенце в широкую кастрюлю. Заливаем банки водой по плечики. Когда закипит вода – стерилизуем 10 минут. Плотно закручиваем банки, даем полностью охладиться и отправляем в место хранения.