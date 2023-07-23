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Заготовка-выручалочка, которая должна быть в каждом холодильнике: 15 минут – и борщ на столе

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Чтобы готовить борщ очень быстро
Чтобы готовить борщ очень быстро. Фото Апостроф

Прекрасный вариант заготовки на зиму

Ароматный наваристый борщ – это не всегда означает, что нужно провести долгие часы на кухне. Простая заготовка поможет варить его в считанные минуты.

В любой момент варите бульон и открываете банку с заправкой – и борщ в считанные минуты на столе. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • свекла 3 кг
  • помидоры 3 кг
  • морковь 1 кг
  • фасоль 600 г
  • лук 1 кг
  • Соль 2 ст.л.
  • сахар 180 г
  • уксус 9% 160 г
  • масло 400 мл

Способ приготовления:

  1. Фасоль чистим, замачиваем и отвариваем до готовности. Помидоры нарезаем и пропускаем через мясорубку (можно измельчить в блендере).
  2. Томатное пюре отправляем в кастрюлю. Добавляем соль, сахар и растительное масло.
  3. Нарезаем мелко лук, добавляем его в соус и доводим до кипения. После закипания варим еще 10 минут.
  4. Чистим и натираем морковь и свеклу. Добавляем их в кастрюльку к другим продуктам. Провариваем все 30 минут, иногда помешивая. А через пол часа добавляем фасоль.
  5. Перемешиваем все и добавляем уксус. Провариваем еще 5 минут после закипания.
  6. Раскладываем все по баночкам. Ставим банки на полотенце в широкую кастрюлю. Заливаем банки водой по плечики.
  7. Когда закипит вода – стерилизуем 10 минут. Плотно закручиваем банки, даем полностью охладиться и отправляем в место хранения.

Это отличный вариант, который поможет сэкономить время. Также мы рассказывали, как заготовить малину на зиму.

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#Рецепт #Борщ #Заготовка