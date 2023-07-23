Заготовка-выручалочка, которая должна быть в каждом холодильнике: 15 минут – и борщ на столе
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасный вариант заготовки на зиму
Ароматный наваристый борщ – это не всегда означает, что нужно провести долгие часы на кухне. Простая заготовка поможет варить его в считанные минуты.
В любой момент варите бульон и открываете банку с заправкой – и борщ в считанные минуты на столе. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- свекла 3 кг
- помидоры 3 кг
- морковь 1 кг
- фасоль 600 г
- лук 1 кг
- Соль 2 ст.л.
- сахар 180 г
- уксус 9% 160 г
- масло 400 мл
Способ приготовления:
- Фасоль чистим, замачиваем и отвариваем до готовности. Помидоры нарезаем и пропускаем через мясорубку (можно измельчить в блендере).
- Томатное пюре отправляем в кастрюлю. Добавляем соль, сахар и растительное масло.
- Нарезаем мелко лук, добавляем его в соус и доводим до кипения. После закипания варим еще 10 минут.
- Чистим и натираем морковь и свеклу. Добавляем их в кастрюльку к другим продуктам. Провариваем все 30 минут, иногда помешивая. А через пол часа добавляем фасоль.
- Перемешиваем все и добавляем уксус. Провариваем еще 5 минут после закипания.
- Раскладываем все по баночкам. Ставим банки на полотенце в широкую кастрюлю. Заливаем банки водой по плечики.
- Когда закипит вода – стерилизуем 10 минут. Плотно закручиваем банки, даем полностью охладиться и отправляем в место хранения.
Это отличный вариант, который поможет сэкономить время. Также мы рассказывали, как заготовить малину на зиму.