Сытный завтрак из двух яиц: идея простого и полезного блюда

Прекрасный завтрак, от которого даже дети будут в восторге

Мы рассказывали, как приготовить классический омлет из двух ингредиентов. Но, если хочется чего-нибудь поинтереснее, приготовьте нежное блюдо с сыром и брокколи.

Омлет по этому рецепту получается очень нежным и вкусным. В его приготовлении нет совсем ничего сложного, да и времени придется потратить совсем чуть-чуть. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты::

2 шт. яиц;

70 мл. молока;

100 г кисломолочного сыра;

150 г. брокколи;

1 ст.л. муки;

2 ст.л. растительного масла;

соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления:

В миску выбиваем яйца. Добавляем соль, чёрный перец. Вмешиваем муку. Взбалтываем все вилкой до однородности. Вилкой разминаем сыр. Добавляем его в яичную смесь и снова перемешиваем. Вливаем молоко и соединяем массу до однородности. Брокколи отвариваем и крошим. Добавляем овощ к остальным ингредиентам, легко перемешиваем. Разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом. Когда разогреется – вливаем яично-творожную смесь. Омлет поджарим под крышкой с двух сторон до румяной корочки.

Подаем блюдо к столу горячим. Также мы рассказывали, как готовить вкусные творожные пончики.