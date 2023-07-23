Сытный завтрак из двух яиц: идея простого и полезного блюда
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Прекрасный завтрак, от которого даже дети будут в восторге
Мы рассказывали, как приготовить классический омлет из двух ингредиентов. Но, если хочется чего-нибудь поинтереснее, приготовьте нежное блюдо с сыром и брокколи.
Омлет по этому рецепту получается очень нежным и вкусным. В его приготовлении нет совсем ничего сложного, да и времени придется потратить совсем чуть-чуть. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты::
- 2 шт. яиц;
- 70 мл. молока;
- 100 г кисломолочного сыра;
- 150 г. брокколи;
- 1 ст.л. муки;
- 2 ст.л. растительного масла;
- соль и черный перец по вкусу.
Способ приготовления:
- В миску выбиваем яйца. Добавляем соль, чёрный перец. Вмешиваем муку. Взбалтываем все вилкой до однородности.
- Вилкой разминаем сыр. Добавляем его в яичную смесь и снова перемешиваем. Вливаем молоко и соединяем массу до однородности.
- Брокколи отвариваем и крошим. Добавляем овощ к остальным ингредиентам, легко перемешиваем.
- Разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом. Когда разогреется – вливаем яично-творожную смесь. Омлет поджарим под крышкой с двух сторон до румяной корочки.
Подаем блюдо к столу горячим. Также мы рассказывали, как готовить вкусные творожные пончики.