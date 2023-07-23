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Сытный завтрак из двух яиц: идея простого и полезного блюда

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Идеально для сытного и полезного начала дня
Идеально для сытного и полезного начала дня. Фото shuba.life

Прекрасный завтрак, от которого даже дети будут в восторге

Мы рассказывали, как приготовить классический омлет из двух ингредиентов. Но, если хочется чего-нибудь поинтереснее, приготовьте нежное блюдо с сыром и брокколи.

Омлет по этому рецепту получается очень нежным и вкусным. В его приготовлении нет совсем ничего сложного, да и времени придется потратить совсем чуть-чуть. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты::

  • 2 шт. яиц;
  • 70 мл. молока;
  • 100 г кисломолочного сыра;
  • 150 г. брокколи;
  • 1 ст.л. муки;
  • 2 ст.л. растительного масла;
  • соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В миску выбиваем яйца. Добавляем соль, чёрный перец. Вмешиваем муку. Взбалтываем все вилкой до однородности.
  2. Вилкой разминаем сыр. Добавляем его в яичную смесь и снова перемешиваем. Вливаем молоко и соединяем массу до однородности.
  3. Брокколи отвариваем и крошим. Добавляем овощ к остальным ингредиентам, легко перемешиваем.
  4. Разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом. Когда разогреется – вливаем яично-творожную смесь. Омлет поджарим под крышкой с двух сторон до румяной корочки.

Подаем блюдо к столу горячим. Также мы рассказывали, как готовить вкусные творожные пончики.

Теги:
#Рецепт #Омлет #Броколі