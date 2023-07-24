Идеально к семейному ужину: рецепт освежающего салата из огурцов с огоньком

Без этого блюда не обойдется ни один семейный ужин

Если вы уже пробовали приготовить соус из листьев редиса или жарили в кляре арбуз, то такой острый салат из огурцов и острого перца может показаться вам вполне обыденным. Но почему бы не поэкспериментировать, ведь благодаря именно салатам из свежих овощей можно разнообразить рацион и даже попробовать новые сочетания.

Если у вас в холодильнике есть огурец и острый перец, то это повод приготовить по рецепту "Мета" салат "с перчинкой". Яркое и необычное блюдо всегда будет уместным на вашем столе, да и приготовить его можно за два взмаха руки. Попробуем? Будет вкусно и остро!

Как приготовить салат из огурцов и острого перца

Ингредиенты:

2 больших огурца;

соль;

2 ст. л. неприправленного рисового уксуса

1/2 ч. л. кунжутного масла;

1 острый тонко нарезанный перец;

1 зубчик чеснока;

семена кунжута;

укроп или любая другая зелень.

Способ приготовления:

С помощью специального ножа для овощей нарезаем огурцы длинными тонкими полосами. Мелко нарезаем острый перец, зубчик чеснока и зелень. Ингредиенты смешиваем в миске, посыпаем кунжутом и поливаем растительным маслом.

Блюдо готово! Такой салат можно подать к запеченному картофелю и любимым рыбным блюдам. Приятного аппетита!