Идеально к семейному ужину: рецепт освежающего салата из огурцов с огоньком
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Без этого блюда не обойдется ни один семейный ужин
Если вы уже пробовали приготовить соус из листьев редиса или жарили в кляре арбуз, то такой острый салат из огурцов и острого перца может показаться вам вполне обыденным. Но почему бы не поэкспериментировать, ведь благодаря именно салатам из свежих овощей можно разнообразить рацион и даже попробовать новые сочетания.
Если у вас в холодильнике есть огурец и острый перец, то это повод приготовить по рецепту "Мета" салат "с перчинкой". Яркое и необычное блюдо всегда будет уместным на вашем столе, да и приготовить его можно за два взмаха руки. Попробуем? Будет вкусно и остро!
Как приготовить салат из огурцов и острого перца
Ингредиенты:
- 2 больших огурца;
- соль;
- 2 ст. л. неприправленного рисового уксуса
- 1/2 ч. л. кунжутного масла;
- 1 острый тонко нарезанный перец;
- 1 зубчик чеснока;
- семена кунжута;
- укроп или любая другая зелень.
Способ приготовления:
- С помощью специального ножа для овощей нарезаем огурцы длинными тонкими полосами.
- Мелко нарезаем острый перец, зубчик чеснока и зелень.
- Ингредиенты смешиваем в миске, посыпаем кунжутом и поливаем растительным маслом.
Блюдо готово! Такой салат можно подать к запеченному картофелю и любимым рыбным блюдам. Приятного аппетита!