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Идеально к семейному ужину: рецепт освежающего салата из огурцов с огоньком

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пикантный салат из огурцов и острого перца
Пикантный салат из огурцов и острого перца. Фото shuba.life

Без этого блюда не обойдется ни один семейный ужин

Если вы уже пробовали приготовить соус из листьев редиса или жарили в кляре арбуз, то такой острый салат из огурцов и острого перца может показаться вам вполне обыденным. Но почему бы не поэкспериментировать, ведь благодаря именно салатам из свежих овощей можно разнообразить рацион и даже попробовать новые сочетания.

Если у вас в холодильнике есть огурец и острый перец, то это повод приготовить по рецепту "Мета" салат "с перчинкой". Яркое и необычное блюдо всегда будет уместным на вашем столе, да и приготовить его можно за два взмаха руки. Попробуем? Будет вкусно и остро!

Как приготовить салат из огурцов и острого перца

Ингредиенты:

  • 2 больших огурца;
  • соль;
  • 2 ст. л. неприправленного рисового уксуса
  • 1/2 ч. л. кунжутного масла;
  • 1 острый тонко нарезанный перец;
  • 1 зубчик чеснока;
  • семена кунжута;
  • укроп или любая другая зелень.

Способ приготовления:

  1. С помощью специального ножа для овощей нарезаем огурцы длинными тонкими полосами.
  2. Мелко нарезаем острый перец, зубчик чеснока и зелень.
  3. Ингредиенты смешиваем в миске, посыпаем кунжутом и поливаем растительным маслом.

Блюдо готово! Такой салат можно подать к запеченному картофелю и любимым рыбным блюдам. Приятного аппетита!

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