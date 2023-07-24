Оладьи будут пышными как тучка: проще и вкуснее рецепта вы не найдете

Приготовьте раз — и будете завтракать так всегда!

Кто-то на завтрак любит полакомиться овсянкой, кто-то не представляет утра без пышной яичницы, а кто-то не может проснуться без любимых оладий. Среди большого количества завтраков мы выбираем последний.

Конечно, при приготовлении оладий очень хочется, чтобы они были очень рыхлыми. Как это сделать, знают "Бабусині рецепти". Именно они предлагают позавтракать невероятно пышными оладьями. Попробуем?

Как приготовить пышные оладьи

Ингредиенты:

молоко – 250 мл;

сахар – 1,5 ст. л.;

дрожжи – 1 ч. л.;

мука – 220 г;

яйцо – 1 шт.;

соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Для приготовления опары смешиваем половину указанного количества теплого молока с половиной столовой ложки сахарного песка, дрожжами и 30 г муки. Смешиваем ингредиенты до однородности, оставляем в тепле на 15 минут. В опару выливаем остатки молока, высыпаем сахар и разбиваем яйцо. Солим смесь, частями просеиваем муку, замешиваем тесто, оставляем под полотенцем 1,5 часа. В сковороде разогреваем растительное масло. Не перемешивая получившееся тесто, столовой ложкой зачерпываем и перекладываем на сковороду. Обжариваем оладьи по бокам до золотистой корочки 2-3 минуты.

Оладьи готовы, подавайте их со сметаной или сгущенным молоком. Приятного аппетита!