Рецепт от Барби: как приготовить ярко-розовую пасту (видео)

Даже макароны можно сделать модными

С 20 июля в украинских кинотеатрах идет показ романтической комедии "Барби". Снова возвращается мода на розовый цвет, который ассоциируется с образом известной куклы.

Мы не могли пройти мимо тренда и вместе с футблогером Gordynovskaya подготовили рецепт ярко-розовой пасты в стиле Барби. Неожиданный ингредиент окрасит пасту в модный цвет. Не откажите себе в удовольствии быть в тренде даже в еде!

Как приготовить ярко-розовую пасту

Ингредиенты:

2 среднего размера свеклы без кожуры;

половина луковицы;

120 г феты;

паста;

соль, сухой чеснок;

орешки и свежий базилик для декора.

Способ приготовления:

Отварите свеклу и подождите, пока она остынет. В подсоленной воде варите пасту в соответствии с рекомендациями на упаковке. Лучше использовать пасту из твердых сортов пшеницы; Нарежьте половину луковицу и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте сухой чеснок и соль. Смешайте в блендере вареную свеклу, немного воды, оставшейся от отварной пасты, обжаренный лук и фету. Все взбивайте до однородного состояния. Полученный соус добавьте в готовую пасту и обжаривайте около 3 минут.

Перед подачей украсьте блюдо орешками и базиликом. Блюдо можно подавать с любимым мясом.