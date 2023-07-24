Рецепт от Барби: как приготовить ярко-розовую пасту (видео)
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Даже макароны можно сделать модными
С 20 июля в украинских кинотеатрах идет показ романтической комедии "Барби". Снова возвращается мода на розовый цвет, который ассоциируется с образом известной куклы.
Мы не могли пройти мимо тренда и вместе с футблогером Gordynovskaya подготовили рецепт ярко-розовой пасты в стиле Барби. Неожиданный ингредиент окрасит пасту в модный цвет. Не откажите себе в удовольствии быть в тренде даже в еде!
Как приготовить ярко-розовую пасту
Ингредиенты:
- 2 среднего размера свеклы без кожуры;
- половина луковицы;
- 120 г феты;
- паста;
- соль, сухой чеснок;
- орешки и свежий базилик для декора.
Способ приготовления:
- Отварите свеклу и подождите, пока она остынет.
- В подсоленной воде варите пасту в соответствии с рекомендациями на упаковке. Лучше использовать пасту из твердых сортов пшеницы;
- Нарежьте половину луковицу и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте сухой чеснок и соль.
- Смешайте в блендере вареную свеклу, немного воды, оставшейся от отварной пасты, обжаренный лук и фету. Все взбивайте до однородного состояния.
- Полученный соус добавьте в готовую пасту и обжаривайте около 3 минут.
Перед подачей украсьте блюдо орешками и базиликом. Блюдо можно подавать с любимым мясом.