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Рецепт от Барби: как приготовить ярко-розовую пасту (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Модная Барби-паста
Модная Барби-паста. Фото UAportal

Даже макароны можно сделать модными

С 20 июля в украинских кинотеатрах идет показ романтической комедии "Барби". Снова возвращается мода на розовый цвет, который ассоциируется с образом известной куклы.

Мы не могли пройти мимо тренда и вместе с футблогером Gordynovskaya подготовили рецепт ярко-розовой пасты в стиле Барби. Неожиданный ингредиент окрасит пасту в модный цвет. Не откажите себе в удовольствии быть в тренде даже в еде!

Как приготовить ярко-розовую пасту

Ингредиенты:

  • 2 среднего размера свеклы без кожуры;
  • половина луковицы;
  • 120 г феты;
  • паста;
  • соль, сухой чеснок;
  • орешки и свежий базилик для декора.

Способ приготовления:

  1. Отварите свеклу и подождите, пока она остынет.
  2. В подсоленной воде варите пасту в соответствии с рекомендациями на упаковке. Лучше использовать пасту из твердых сортов пшеницы;
  3. Нарежьте половину луковицу и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте сухой чеснок и соль.
  4. Смешайте в блендере вареную свеклу, немного воды, оставшейся от отварной пасты, обжаренный лук и фету. Все взбивайте до однородного состояния.
  5. Полученный соус добавьте в готовую пасту и обжаривайте около 3 минут.

Перед подачей украсьте блюдо орешками и базиликом. Блюдо можно подавать с любимым мясом.

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