Через 20 минут съедите вместе с пакетом: этот рецепт хрустящих кабачков вы ждали давно

Такие кабачки быстро готовятся, но и быстро съедаются

Кабачки – универсальный овощ. Их можно жарить, запекать на гриле, готовить их по-французски и жарить кабачковые оладьи. Когда кажется, что все уже попробовано, обратите внимание на пикантные кабачки в пакете – отличную закуску на каждый день.

Чтобы замариновать такие кабачки в пакете по рецепту "Це Смак", вам понадобится минимум простых продуктов и 20 минут времени. Такая вкусная закуска будет исчезать со стола быстрее мяса. Попробуем?

Как приготовить маринованные кабачки в пакете

Ингредиенты на 5 порций:

кабачок – 650 г;

лук – 60 г;

чеснок – 1 зуб.;

укроп – 1 ст. л.;

дижонская горчица – 1 ч. л.;

уксус – 1,5–2 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 0,25 ч. л.;

паприка – 0,25 ч. л.

Способ приготовления:

Кабачки нарежьте тонкими кружочками около 2 мм толщиной, луковицу – тонкими полукольцами, а укроп просто порежьте. Все сложите в рукав для запекания или чистый и целый пакет. Туда же отправьте пропущенный через пресс чеснок, сахар с солью, паприкой и горчицей в зернах. Влейте в пакет уксус 9% и надежно его завяжите. Хорошо потрясите все ингредиенты, чтобы маринад равномерно покрыл кабачки. Отправьте заготовку в холодильник на 20 минут.

Через указанное время достаньте кабачки в пакете из холодильника и вместе с маринадом подавайте к любимым мясным блюдам. Приятного аппетита!