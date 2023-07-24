Через 20 минут съедите вместе с пакетом: этот рецепт хрустящих кабачков вы ждали давно
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Такие кабачки быстро готовятся, но и быстро съедаются
Кабачки – универсальный овощ. Их можно жарить, запекать на гриле, готовить их по-французски и жарить кабачковые оладьи. Когда кажется, что все уже попробовано, обратите внимание на пикантные кабачки в пакете – отличную закуску на каждый день.
Чтобы замариновать такие кабачки в пакете по рецепту "Це Смак", вам понадобится минимум простых продуктов и 20 минут времени. Такая вкусная закуска будет исчезать со стола быстрее мяса. Попробуем?
Как приготовить маринованные кабачки в пакете
Ингредиенты на 5 порций:
- кабачок – 650 г;
- лук – 60 г;
- чеснок – 1 зуб.;
- укроп – 1 ст. л.;
- дижонская горчица – 1 ч. л.;
- уксус – 1,5–2 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 0,25 ч. л.;
- паприка – 0,25 ч. л.
Способ приготовления:
- Кабачки нарежьте тонкими кружочками около 2 мм толщиной, луковицу – тонкими полукольцами, а укроп просто порежьте.
- Все сложите в рукав для запекания или чистый и целый пакет. Туда же отправьте пропущенный через пресс чеснок, сахар с солью, паприкой и горчицей в зернах.
- Влейте в пакет уксус 9% и надежно его завяжите. Хорошо потрясите все ингредиенты, чтобы маринад равномерно покрыл кабачки. Отправьте заготовку в холодильник на 20 минут.
Через указанное время достаньте кабачки в пакете из холодильника и вместе с маринадом подавайте к любимым мясным блюдам. Приятного аппетита!