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Через 20 минут съедите вместе с пакетом: этот рецепт хрустящих кабачков вы ждали давно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Быстрые и витаминные маринованные кабачки
Быстрые и витаминные маринованные кабачки. Фото smachnoho.com.ua

Такие кабачки быстро готовятся, но и быстро съедаются

Кабачки – универсальный овощ. Их можно жарить, запекать на гриле, готовить их по-французски и жарить кабачковые оладьи. Когда кажется, что все уже попробовано, обратите внимание на пикантные кабачки в пакете – отличную закуску на каждый день.

Чтобы замариновать такие кабачки в пакете по рецепту "Це Смак", вам понадобится минимум простых продуктов и 20 минут времени. Такая вкусная закуска будет исчезать со стола быстрее мяса. Попробуем?

Как приготовить маринованные кабачки в пакете

Ингредиенты на 5 порций:

  • кабачок – 650 г;
  • лук – 60 г;
  • чеснок – 1 зуб.;
  • укроп – 1 ст. л.;
  • дижонская горчица – 1 ч. л.;
  • уксус – 1,5–2 ст. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сахар – 0,25 ч. л.;
  • паприка – 0,25 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарежьте тонкими кружочками около 2 мм толщиной, луковицу – тонкими полукольцами, а укроп просто порежьте.
  2. Все сложите в рукав для запекания или чистый и целый пакет. Туда же отправьте пропущенный через пресс чеснок, сахар с солью, паприкой и горчицей в зернах.
  3. Влейте в пакет уксус 9% и надежно его завяжите. Хорошо потрясите все ингредиенты, чтобы маринад равномерно покрыл кабачки. Отправьте заготовку в холодильник на 20 минут.

Через указанное время достаньте кабачки в пакете из холодильника и вместе с маринадом подавайте к любимым мясным блюдам. Приятного аппетита!

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