Больше не будете готовить макароны: фантастическую лапшу можно приготовить дома

Блюда из традиционной кухни крымских татар

Мы рассказывали, как готовить янтики с говядиной. Крымскотатарская кухня содержит много блюд из теста. Одна из них — домашняя лапша Лахша сюзмеси.

Как сообщают на портале SHUBA, мучные блюда находились в ежедневном рационе крымских татар. Традиционно тесто качали на небольших круглых деревянных столиках и раскатывали деревянной скалкой. Но этот рецепт можно повторить дома.

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 1 кг

Вода — 500 мл

Яйца куриные – 2 шт.

Соль – 1/4 ч. л.

Для подачи:

Консервированная фасоль — 300 г

Лук репчатый – 1 шт.

Масло по вкусу

Способ приготовления:

В воде растворяем соль. Выливаем воду в просеянную муку, добавляем 2 яйца. Замешиваем крутое тесто. Когда тесто станет эластичным и перестанет прилипать к рукам, тонко раскатываем его скалкой. Лист теста складываем гармошкой и нарезаем на мелкие полоски. Выкладываем лапшу на тарелку. Ставим на огонь кастрюлю с водой, добавляем щепотку соли. Обжариваем порезанный лук, добавляем фасоль. Несколько минут тушим вместе. Когда вода закипит, быстро отвариваем лапшу. Достаем ее из воды и еще горячую добавляем в фасоль, хорошо перемешиваем.

Блюдо получается очень сытное. Можно экспериментировать с подачей. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную кабачковую запеканку.