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Больше не будете готовить макароны: фантастическую лапшу можно приготовить дома

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Готовить такую лапшу совсем несложно Новость обновлена 24 июля 2023, 13:10
Готовить такую лапшу совсем несложно. Фото shuba.life

Блюда из традиционной кухни крымских татар

Мы рассказывали, как готовить янтики с говядиной. Крымскотатарская кухня содержит много блюд из теста. Одна из них — домашняя лапша Лахша сюзмеси.

Как сообщают на портале SHUBA, мучные блюда находились в ежедневном рационе крымских татар. Традиционно тесто качали на небольших круглых деревянных столиках и раскатывали деревянной скалкой. Но этот рецепт можно повторить дома.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 1 кг
  • Вода — 500 мл
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Соль – 1/4 ч. л.

Для подачи:

  • Консервированная фасоль — 300 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло по вкусу

Способ приготовления:

  1. В воде растворяем соль. Выливаем воду в просеянную муку, добавляем 2 яйца. Замешиваем крутое тесто.
  2. Когда тесто станет эластичным и перестанет прилипать к рукам, тонко раскатываем его скалкой. Лист теста складываем гармошкой и нарезаем на мелкие полоски. Выкладываем лапшу на тарелку.
  3. Ставим на огонь кастрюлю с водой, добавляем щепотку соли. Обжариваем порезанный лук, добавляем фасоль. Несколько минут тушим вместе.
  4. Когда вода закипит, быстро отвариваем лапшу. Достаем ее из воды и еще горячую добавляем в фасоль, хорошо перемешиваем.

Блюдо получается очень сытное. Можно экспериментировать с подачей. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную кабачковую запеканку.

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#Рецепт #Лапша #Тесто