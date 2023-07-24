Больше не будете готовить макароны: фантастическую лапшу можно приготовить дома
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Блюда из традиционной кухни крымских татар
Мы рассказывали, как готовить янтики с говядиной. Крымскотатарская кухня содержит много блюд из теста. Одна из них — домашняя лапша Лахша сюзмеси.
Как сообщают на портале SHUBA, мучные блюда находились в ежедневном рационе крымских татар. Традиционно тесто качали на небольших круглых деревянных столиках и раскатывали деревянной скалкой. Но этот рецепт можно повторить дома.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 1 кг
- Вода — 500 мл
- Яйца куриные – 2 шт.
- Соль – 1/4 ч. л.
Для подачи:
- Консервированная фасоль — 300 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло по вкусу
Способ приготовления:
- В воде растворяем соль. Выливаем воду в просеянную муку, добавляем 2 яйца. Замешиваем крутое тесто.
- Когда тесто станет эластичным и перестанет прилипать к рукам, тонко раскатываем его скалкой. Лист теста складываем гармошкой и нарезаем на мелкие полоски. Выкладываем лапшу на тарелку.
- Ставим на огонь кастрюлю с водой, добавляем щепотку соли. Обжариваем порезанный лук, добавляем фасоль. Несколько минут тушим вместе.
- Когда вода закипит, быстро отвариваем лапшу. Достаем ее из воды и еще горячую добавляем в фасоль, хорошо перемешиваем.
Блюдо получается очень сытное. Можно экспериментировать с подачей. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную кабачковую запеканку.