Бюджетное блюдо из кабачков: будете готовить его каждый день

Кабачки будете готовить только так

Сейчас, в сезон активного роста кабачков, каждое второе блюдо содержит эти полезные овощи. Если вы уже готовили вкусную мясную запеканку, обратите внимание на этот рецепт итальянского овощного омлета.

Как его готовить, рассказали на портале ProstoWay. Вы могли не знать, но яйца вкусно сочетаются с кабачками и маслинами. Подавать такое блюдо лучше в горячем виде на завтрак или обед со свежими помидорами.

Ингредиенты:

специи для овощей — 10 г

болгарский перец красный — 560 г

сливочное масло размягченное — 48 г

салатный лук фиолетовый — 120 г

соль по вкусу

молодые кабачки — 650 г

свежая петрушка — 56 г

молоко охлажденное — 125 мл

базилик сушеный — 6 г

яйца — восемь штук

маслины без косточек — шесть штук

Процесс приготовления:

Промытый перец болгарский очищаем от семян и нарезаем маленькими кубиками. Мелко крошим небольшую луковицу. Кабачки моем, нарезаем небольшими кусочками. В глубокую миску разбиваем охлажденные яйца. Взбиваем несколько минут вилкой. Затем вливаем молоко, добавляем соль и специи. Мелко крошим маслины и петрушку. Сковороду, которую можно использовать для духовки, хорошо смазываем маслом и ставим на огонь. Обжариваем лук. Добавляем болгарский перец, кабачки. Обжариваем овощи, периодически помешивая. Добавляем оливки и зелень. Через минуту заливаем блюдо молочно-яичной смесью и ставим сковороду в духовку. Готовим к золотистой корочке. Омлет можно не переворачивать.

Очень вкусно подавать такой омлет с помидорами. Можно взять свежие, а можно дополнить блюдо бутербродом с итальянской томатной намазкой.