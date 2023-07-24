Заготовка для гурмана: эти "пьяные" помидоры должны быть в каждом холодильнике
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Это отличная закуска к спиртному и не только
Мы рассказывали о распространенной ошибке, которую многие допускают при закручивании банок. Теперь делимся интересным рецептом консервированных помидоров с водкой.
Баночка таких овощей станет отличным подарком гурману. Попытайтесь приготовить — и без них не обойдется ни одна коктейльная вечеринка. Рецептом чудо-заготовки поделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Помидор черри – 20 шт.
- Розмарин, веточка – 2 шт.
- Херес – 1 ч. л.
- Вустерский соус – 1/2 ч. л.
- Соус Tabasco — 1/2 ч. л.
- Хрен – 1/2 ч. л.
- Водка — 500 мл
Способ приготовления:
- Прежде всего стерилизуем банку и крышку. Помидоры моем и просушиваем.
- Каждый плод не менее 4 раз протыкаем шпажкой и складываем в банке. Добавляем веточки свежайшей зелени.
- Все соусы из перечня ингредиентов смешиваем вместе. Добавляем хрен и сухой херес, несколько столовых ложек водки и перемешиваем.
- Массу специй вливаем в банку с помидорами. Затем – полностью заливаем водкой.
- Накрываем крышкой и встряхиваем банку. Ставим ее на ночь в холодильник.
Важный момент: срок годности этих помидоров – 2 недели. Это не заготовка на зиму. Срок истечет и они станут слишком крепкими, и из них останется только готовить Кровавую Мэри, которую, кстати, назвали одним из самых безопасных для фигуры алкогольных коктейлей.