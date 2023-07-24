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Заготовка для гурмана: эти "пьяные" помидоры должны быть в каждом холодильнике

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Они получаются пряными, пикантными, с водочным привкусом
Они получаются пряными, пикантными, с водочным привкусом. Фото shuba.life

Это отличная закуска к спиртному и не только

Мы рассказывали о распространенной ошибке, которую многие допускают при закручивании банок. Теперь делимся интересным рецептом консервированных помидоров с водкой.

Баночка таких овощей станет отличным подарком гурману. Попытайтесь приготовить — и без них не обойдется ни одна коктейльная вечеринка. Рецептом чудо-заготовки поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

  • Помидор черри – 20 шт.
  • Розмарин, веточка – 2 шт.
  • Херес – 1 ч. л.
  • Вустерский соус – 1/2 ч. л.
  • Соус Tabasco — 1/2 ч. л.
  • Хрен – 1/2 ч. л.
  • Водка — 500 мл

Способ приготовления:

  1. Прежде всего стерилизуем банку и крышку. Помидоры моем и просушиваем.
  2. Каждый плод не менее 4 раз протыкаем шпажкой и складываем в банке. Добавляем веточки свежайшей зелени.
  3. Все соусы из перечня ингредиентов смешиваем вместе. Добавляем хрен и сухой херес, несколько столовых ложек водки и перемешиваем.
  4. Массу специй вливаем в банку с помидорами. Затем – полностью заливаем водкой.
  5. Накрываем крышкой и встряхиваем банку. Ставим ее на ночь в холодильник.

Важный момент: срок годности этих помидоров – 2 недели. Это не заготовка на зиму. Срок истечет и они станут слишком крепкими, и из них останется только готовить Кровавую Мэри, которую, кстати, назвали одним из самых безопасных для фигуры алкогольных коктейлей.

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#Рецепт #Помидоры #Водка #Закуска