Бюджетная запеканка к чаю: о конфетах не вспомнят даже дети
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Вы удивитесь, как это просто и вкусно
Мы рассказывали, как приготовить вкусный летний торт без выпечки. Теперь делимся рецептом вкусной бюджетной сладкой запеканки.
Рецептом поделились на портале "Она". Блюдо получается настолько вкусное, что исчезает со стола в считанные минуты.
Ингредиенты:
- 450 г. кисломолочного творога;
- 100 г. риса;
- 2 шт. бананов;
- 2 ст.л. мака;
- 2 шт. яиц;
- 2 ст.л. муки;
- 1 ч.л. какао-порошка;
- соль и сахар по вкусу.
Способ приготовления:
- Рис тщательно промываем. Отвариваем его до готовности, это займет около 20 минут. Оставляем остывать
- Мак заливаем крутым кипятком, оставляем так на 15 минут. Бананы чистим и нарезаем кружочками. Добавляем к охлажденному рису.
- К рису также высыпаем творог. Перебиваем все блендером. Добавляем яйца и снова взбиваем.
- В тесто просеиваем муку, добавляем соль и сахар. Перекладываем распаренный мак и перемешиваем.
- Сырную запеканку готовим в предварительно разогретой духовке 45 минут. Температура – 175 градусов.
Можно посыпать запеканку какао порошком и сразу подавать. Также мы рассказывали, чем смазать выпечку для идеальной корочки.