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Бюджетная запеканка к чаю: о конфетах не вспомнят даже дети

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный вариант к чаю или кофе Новость обновлена 24 июля 2023, 19:01
Прекрасный вариант к чаю или кофе. Фото ladyindress.com.ua

Вы удивитесь, как это просто и вкусно

Мы рассказывали, как приготовить вкусный летний торт без выпечки. Теперь делимся рецептом вкусной бюджетной сладкой запеканки.

Рецептом поделились на портале "Она". Блюдо получается настолько вкусное, что исчезает со стола в считанные минуты.

Ингредиенты:

  • 450 г. кисломолочного творога;
  • 100 г. риса;
  • 2 шт. бананов;
  • 2 ст.л. мака;
  • 2 шт. яиц;
  • 2 ст.л. муки;
  • 1 ч.л. какао-порошка;
  • соль и сахар по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Рис тщательно промываем. Отвариваем его до готовности, это займет около 20 минут. Оставляем остывать
  2. Мак заливаем крутым кипятком, оставляем так на 15 минут. Бананы чистим и нарезаем кружочками. Добавляем к охлажденному рису.
  3. К рису также высыпаем творог. Перебиваем все блендером. Добавляем яйца и снова взбиваем.
  4. В тесто просеиваем муку, добавляем соль и сахар. Перекладываем распаренный мак и перемешиваем.
  5. Сырную запеканку готовим в предварительно разогретой духовке 45 минут. Температура – 175 градусов.

Можно посыпать запеканку какао порошком и сразу подавать. Также мы рассказывали, чем смазать выпечку для идеальной корочки.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Запеканка