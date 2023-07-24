Бюджетная запеканка к чаю: о конфетах не вспомнят даже дети

Вы удивитесь, как это просто и вкусно

Мы рассказывали, как приготовить вкусный летний торт без выпечки. Теперь делимся рецептом вкусной бюджетной сладкой запеканки.

Рецептом поделились на портале "Она". Блюдо получается настолько вкусное, что исчезает со стола в считанные минуты.

Ингредиенты:

450 г. кисломолочного творога;

100 г. риса;

2 шт. бананов;

2 ст.л. мака;

2 шт. яиц;

2 ст.л. муки;

1 ч.л. какао-порошка;

соль и сахар по вкусу.

Способ приготовления:

Рис тщательно промываем. Отвариваем его до готовности, это займет около 20 минут. Оставляем остывать Мак заливаем крутым кипятком, оставляем так на 15 минут. Бананы чистим и нарезаем кружочками. Добавляем к охлажденному рису. К рису также высыпаем творог. Перебиваем все блендером. Добавляем яйца и снова взбиваем. В тесто просеиваем муку, добавляем соль и сахар. Перекладываем распаренный мак и перемешиваем. Сырную запеканку готовим в предварительно разогретой духовке 45 минут. Температура – 175 градусов.

Можно посыпать запеканку какао порошком и сразу подавать. Также мы рассказывали, чем смазать выпечку для идеальной корочки.