Яблочный пирог из подручных продуктов: рецепт, который сбережет вам время

Рецепт для тех, которые умеют ценить свое время

Яблочные десерты — всегда повод для праздника. Непревзойденный вкус, невероятная пышность — все это именно о пирогах. Как правило, у них только один недостаток — на приготовление такой выпечки необходимо потратить полдня!

Безусловно, заковыристые кулинарные рецепты тоже имеют право на жизнь. Но если нет времени, предлагаем приготовить пирог по рецепту "Важно знать". Готовится он из подручных ингредиентов, требует минимум времени, но при этом он получится бесподобным на вкус. Попробуем?

Как приготовить яблочный пирог

Ингредиенты:

200 г муки;

130 г сахара;

120 г сметаны;

2 куриных яйца;

2 яблока;

100 мл подсолнечного масла;

1,5 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. сахара с корицей;

щепотка соли.

Способ приготовления:

В чаше блендера смешайте подсолнечное масло с 1 яйцом. Масса должна загустеть. С помощью миксера смешайте второе яйцо с солью и сахаром. Добавьте сметану и яичную массу. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте в тесто и перемешайте. Застелите форму бумагой для выпечки, смажьте маслом и вылейте тесто. Нарежьте тонкими полосками яблоки и разместите их по тесту, присыпьте сверху сахаром и корицей. Запекайте пирог 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Выключите духовку и пирогу дайте еще 10 минут настояться.

Приготовьте любимый напиток и наслаждайтесь! Приятного аппетита!