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Все подумают, что это мясо: потрясающий рецепт кабачков в кляре

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Кабачки в кляре никого не оставят равнодушными
Кабачки в кляре никого не оставят равнодушными. Фото Meta.ua

Потрясающее угощение и для праздничного стола, и для семейных посиделок

Кабачок — король среди овощей. Хоть овощ и не отличается ярким вкусом, но блюда с ним получаются незабываемыми. Чего стоят только кабачковые блины или овощная запеканка — пальчики оближешь!

Сегодня мы предлагаем приготовить эти овощи не менее вкусно. Когда гости будут есть кабачки в кляре с сыром, то решат, что это мясо. Рецепт от "Мета" не требует каких-то особых навыков, но результат вас точно удивит!

Как приготовить кабачки в кляре

Ингредиенты:

  • кабачок — 2 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • сухари панировочные — 100 г;
  • мука пшеничная — 50 г;
  • яйцо куриное — 4 шт.;
  • петрушка сушеная — 1 ч.л;
  • паприка — 1 ч.л;
  • моль, молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. На каждом кабачке сделайте вилкой несколько продольных полос, нарежьте их средними кусочками и выложите в глубокую посуду. Посолите, поперчите и дайте им постоять 25-30 минут.
  2. Натертый твердый сыр смешайте с паприкой и яйцами.
  3. В другой посуде соедините муку и панировочные сухари.
  4. Каждый кусочек кабачка опускайте в смесь яиц, сыра и приправ, а затем обмакивайте в панировке.
  5. Смажьте сковороду растительным маслом и разогрейте.
  6. Обжаривайте каждый кусочек с обеих сторон около 5 минут.

Подавайте кабачки с домашним соусом. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Кабачки #Готовим дома