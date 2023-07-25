Все подумают, что это мясо: потрясающий рецепт кабачков в кляре

Потрясающее угощение и для праздничного стола, и для семейных посиделок

Кабачок — король среди овощей. Хоть овощ и не отличается ярким вкусом, но блюда с ним получаются незабываемыми. Чего стоят только кабачковые блины или овощная запеканка — пальчики оближешь!

Сегодня мы предлагаем приготовить эти овощи не менее вкусно. Когда гости будут есть кабачки в кляре с сыром, то решат, что это мясо. Рецепт от "Мета" не требует каких-то особых навыков, но результат вас точно удивит!

Как приготовить кабачки в кляре

Ингредиенты:

кабачок — 2 шт.;

сыр твердый — 100 г;

сухари панировочные — 100 г;

мука пшеничная — 50 г;

яйцо куриное — 4 шт.;

петрушка сушеная — 1 ч.л;

паприка — 1 ч.л;

моль, молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

На каждом кабачке сделайте вилкой несколько продольных полос, нарежьте их средними кусочками и выложите в глубокую посуду. Посолите, поперчите и дайте им постоять 25-30 минут. Натертый твердый сыр смешайте с паприкой и яйцами. В другой посуде соедините муку и панировочные сухари. Каждый кусочек кабачка опускайте в смесь яиц, сыра и приправ, а затем обмакивайте в панировке. Смажьте сковороду растительным маслом и разогрейте. Обжаривайте каждый кусочек с обеих сторон около 5 минут.

Подавайте кабачки с домашним соусом. Приятного аппетита!