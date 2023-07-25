Все подумают, что это мясо: потрясающий рецепт кабачков в кляре
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Потрясающее угощение и для праздничного стола, и для семейных посиделок
Кабачок — король среди овощей. Хоть овощ и не отличается ярким вкусом, но блюда с ним получаются незабываемыми. Чего стоят только кабачковые блины или овощная запеканка — пальчики оближешь!
Сегодня мы предлагаем приготовить эти овощи не менее вкусно. Когда гости будут есть кабачки в кляре с сыром, то решат, что это мясо. Рецепт от "Мета" не требует каких-то особых навыков, но результат вас точно удивит!
Как приготовить кабачки в кляре
Ингредиенты:
- кабачок — 2 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- сухари панировочные — 100 г;
- мука пшеничная — 50 г;
- яйцо куриное — 4 шт.;
- петрушка сушеная — 1 ч.л;
- паприка — 1 ч.л;
- моль, молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- На каждом кабачке сделайте вилкой несколько продольных полос, нарежьте их средними кусочками и выложите в глубокую посуду. Посолите, поперчите и дайте им постоять 25-30 минут.
- Натертый твердый сыр смешайте с паприкой и яйцами.
- В другой посуде соедините муку и панировочные сухари.
- Каждый кусочек кабачка опускайте в смесь яиц, сыра и приправ, а затем обмакивайте в панировке.
- Смажьте сковороду растительным маслом и разогрейте.
- Обжаривайте каждый кусочек с обеих сторон около 5 минут.
Подавайте кабачки с домашним соусом. Приятного аппетита!