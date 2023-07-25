Просто поставьте кефир в морозилку: самый простой рецепт крем-сыра

Рецепт, который займет прочное место в вашем меню

Если вы уже готовили домашний плавленный сыр, то самое время для новых экспериментов. Попытайтесь сделать дома крем-сыр и удивитесь, насколько это просто!

Рецепт недорогого крем-сыра предлагает "1 хвилина". Это гораздо дешевле, чем покупать готовый в магазине – вам нужна будет только бутылка кефира. Попытайтесь и удивитесь, насколько это легко, просто и вкусно!

Как приготовить крем-сыр

Ингредиенты:

кефир жирностью 3,2% – 1 литр.

Способ приготовления:

Положите кефир на ночь в морозилку. Если у вас кефир в пакете, морозить можно в нем. Бутылку лучше не класть в морозилку – она может лопнуть. Достаньте кефир и оставьте на 5-6 часов при комнатной температуре. После полного размораживания кефира вылейте его в дуршлаг, застеленный в несколько раз марлей. Дуршлаг поставьте в соответствующую посуду, куда будет стекать сыворотка. В таком виде кефир должен постоять часа два – за это время он станет немного гуще. Накройте массу, заворачивая края марли и разместите сверху плоскую тарелку. Массу поставьте в холодильник на 8 часов. За это время сыворотка стечет в миску, а в салфетке у вас останется сырная масса. Готовый сыр перекладываем в стеклянную тару и храним в холодильнике максимум 5 дней.

Из литра кефира выходит примерно 250 граммов сыра. Его можно добавлять в сладкую выпечку или с солью и зеленью намазывать на домашний хлеб. Приятного аппетита!