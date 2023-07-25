Зимой будете жалеть, что не закрыли больше: самый простой рецепт хрустящих огурцов

Без этого рецепта вы не обойдетесь

Маринованные огурцы — это всегда вкусно. Безусловно, у каждого кулинара есть самый любимый рецепт, однако мы хотим поделиться сегодня самым простым рецептом хрустящих огурцов.

Рецепт от "Главреда" осилит даже начинающая хозяйка, настолько легко приготовить такие огурцы. Но вкус их удивит абсолютно всех — огурцы получатся настолько хрустящими, что его услышат все соседи. Попробуем?

Как засолить хрустящие огурцы на зиму

Ингредиенты:

огурцы небольшого размера;

лук — 2 шт.;

перец горошком;

вода — 1 л;

уксус 9% — 200 мл на 1 л воды;

сахар — 300 гр;

соль — 2 ст.л.;

приправа карри — 25 гр или кетчуп чили.

Способ приготовления:

Огурцы залить холодной водой и дать им постоять. Воду вылить в кастрюлю, туда же добавить уксус, сахар, соль, карри или кетчуп чили. Маринад довести до кипения, периодически помешивая. Помыть огурцы, при желании удалить хвостики. Лук почистить, нарезать кольцами. В чистые банки разложить лук, плотно уложить огурцы, и добавить перец горошком. Маринад перемешать и разлить по банкам. Закрутить их крышками и поставить для стерилизации на 7 минут. Дать огурцам остынуть.

Кстати, не храните огурцы в теплом месте! Для этого лучше подойдет прохладный подвал.