Лучший рецепт квашеной капусты: добавьте эти два ингредиента - и за уши не оттянешь даже детей

По такому рецепту готовили еще наши бабушки

Квашеная капуста — это самая распространенная закуска на наших столах. Наверное, нет ни одного мясного угощения, которое бы не сочеталось с этой хрустящей кисло-сладкой вкусностью.

Сегодня поделимся достаточно необычным рецептом квашеной капусты. "Це Смак" советует ее выдержать в маринаде с медом и яблоками. Такая капуста получается невероятно вкусной и хрустящей. Обязательно попробуйте такой рецепт – вам настолько понравится, что по-другому готовить вы уже не будете.

Как приготовить квашеную капусту.

Ингредиенты на 10 порций:

капуста белокочанная – 1 кг;

морковь – 1 шт.;

яблоко – 1 шт.;

соль – 1 ст. л.;

мед – 1,5 ст. л.;

вода – 1 л.

Способ приготовления:

Вымойте капусту, очистите морковь. Нарежьте овощи, перемешайте и утрамбуйте в банке. Яблоко очистите. Нарежьте его мелкими ломтиками, добавьте в банку. Для маринада вскипятите в кастрюле воду, посолите, добавьте мед. Всё хорошо перемешайте. Разместите маринад в банке. Оставьте капусту при комнатной температуре в три дня. Периодически пробуйте капусту, чтобы она не горчила. Закрывать банку можно, когда на поверхности будет образовываться белая пена.

Храните капусту в прохладном месте при температуре 2-3 градуса. Приятного аппетита!