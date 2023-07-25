Лучший рецепт квашеной капусты: добавьте эти два ингредиента - и за уши не оттянешь даже детей
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По такому рецепту готовили еще наши бабушки
Квашеная капуста — это самая распространенная закуска на наших столах. Наверное, нет ни одного мясного угощения, которое бы не сочеталось с этой хрустящей кисло-сладкой вкусностью.
Сегодня поделимся достаточно необычным рецептом квашеной капусты. "Це Смак" советует ее выдержать в маринаде с медом и яблоками. Такая капуста получается невероятно вкусной и хрустящей. Обязательно попробуйте такой рецепт – вам настолько понравится, что по-другому готовить вы уже не будете.
Как приготовить квашеную капусту.
Ингредиенты на 10 порций:
- капуста белокочанная – 1 кг;
- морковь – 1 шт.;
- яблоко – 1 шт.;
- соль – 1 ст. л.;
- мед – 1,5 ст. л.;
- вода – 1 л.
Способ приготовления:
- Вымойте капусту, очистите морковь. Нарежьте овощи, перемешайте и утрамбуйте в банке.
- Яблоко очистите. Нарежьте его мелкими ломтиками, добавьте в банку.
- Для маринада вскипятите в кастрюле воду, посолите, добавьте мед. Всё хорошо перемешайте.
- Разместите маринад в банке. Оставьте капусту при комнатной температуре в три дня. Периодически пробуйте капусту, чтобы она не горчила. Закрывать банку можно, когда на поверхности будет образовываться белая пена.
Храните капусту в прохладном месте при температуре 2-3 градуса. Приятного аппетита!