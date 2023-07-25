Невероятный десерт из трех ингредиентов: такие бананы не купите в магазине
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Нереально вкусный десерт из простых продуктов
Для того чтобы быстро приготовить какой-нибудь вкусный десерт к чаю, не нужно стоять часами на кухне и готовить невероятно сложные рецепты. Можно взять бананы, шоколад и миндальные лепестки, и приготовить вкуснейший десерт.
Таким необычным блюдом по рецепту Еxpress вы можете наслаждаться в любое время года, ведь все ингредиенты можно купить в ближайшем супермаркете. Всего пару минут времени — и вы приготовите не только вкусный, но и полезный десерт. Кстати, дети вам с удовольствием в этом помогут!
Как приготовить замороженные в шоколаде бананы
Ингредиенты:
- 4 спелых банана;
- 200 г темного шоколада;
- 100 г миндальных лепестков;
- 8 деревянных шпажек.
Способ приготовления:
- Бананы почистите. Разрежьте их на три части и нанизывайте на шпажки, оставляя между ними промежутки.
- Застелите пергаментом противень или большую посуду.
- В микроволновой печи растопите шоколад и погружайте в него бананы, стараясь покрыть их равномерно.
- Посыпьте бананы миндальными лепестками или другими орехами.
- Банановый десерт отправьте в морозилку на 2-3 часа.
Через указанное время достаньте десерт и наслаждайтесь с любимым напитком. Приятного аппетита!