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Невероятный десерт из трех ингредиентов: такие бананы не купите в магазине

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Лучший десерт - замороженные в шоколаде бананы
Лучший десерт - замороженные в шоколаде бананы. Фото shuba.life

Нереально вкусный десерт из простых продуктов

Для того чтобы быстро приготовить какой-нибудь вкусный десерт к чаю, не нужно стоять часами на кухне и готовить невероятно сложные рецепты. Можно взять бананы, шоколад и миндальные лепестки, и приготовить вкуснейший десерт.

Таким необычным блюдом по рецепту Еxpress вы можете наслаждаться в любое время года, ведь все ингредиенты можно купить в ближайшем супермаркете. Всего пару минут времени — и вы приготовите не только вкусный, но и полезный десерт. Кстати, дети вам с удовольствием в этом помогут!

Как приготовить замороженные в шоколаде бананы

Ингредиенты:

  • 4 спелых банана;
  • 200 г темного шоколада;
  • 100 г миндальных лепестков;
  • 8 деревянных шпажек.

Способ приготовления:

  1. Бананы почистите. Разрежьте их на три части и нанизывайте на шпажки, оставляя между ними промежутки.
  2. Застелите пергаментом противень или большую посуду.
  3. В микроволновой печи растопите шоколад и погружайте в него бананы, стараясь покрыть их равномерно.
  4. Посыпьте бананы миндальными лепестками или другими орехами.
  5. Банановый десерт отправьте в морозилку на 2-3 часа.

Через указанное время достаньте десерт и наслаждайтесь с любимым напитком. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Шоколад #Бананы #Готовим дома