Невероятный десерт из трех ингредиентов: такие бананы не купите в магазине

Нереально вкусный десерт из простых продуктов

Для того чтобы быстро приготовить какой-нибудь вкусный десерт к чаю, не нужно стоять часами на кухне и готовить невероятно сложные рецепты. Можно взять бананы, шоколад и миндальные лепестки, и приготовить вкуснейший десерт.

Таким необычным блюдом по рецепту Еxpress вы можете наслаждаться в любое время года, ведь все ингредиенты можно купить в ближайшем супермаркете. Всего пару минут времени — и вы приготовите не только вкусный, но и полезный десерт. Кстати, дети вам с удовольствием в этом помогут!

Как приготовить замороженные в шоколаде бананы

Ингредиенты:

4 спелых банана;

200 г темного шоколада;

100 г миндальных лепестков;

8 деревянных шпажек.

Способ приготовления:

Бананы почистите. Разрежьте их на три части и нанизывайте на шпажки, оставляя между ними промежутки. Застелите пергаментом противень или большую посуду. В микроволновой печи растопите шоколад и погружайте в него бананы, стараясь покрыть их равномерно. Посыпьте бананы миндальными лепестками или другими орехами. Банановый десерт отправьте в морозилку на 2-3 часа.

Через указанное время достаньте десерт и наслаждайтесь с любимым напитком. Приятного аппетита!