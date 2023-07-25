Сытные лепешки на завтрак, с которыми вы забудете про омлеты
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Прекрасный вариант питательного завтрака
Мы рассказывали, как приготовить сытный омлет с сыром и зеленью на завтрак. Но, если хочется начать день с чем-то кардинально новым, обратите внимание на этот рецепт лепешек с начинкой.
За начинку будет править картофель, лук и зелень. Блюдо получается нежным и сытным. Их даже можно подавать вместо хлеба или как лёгкий перекус к чаю. Рецептом поделились на портале "Вона".
Ингредиенты:
- кефир – 500 мл
- мука – 700-750 г
- соль – ½ ч. л.
- сода – 1 ч. л.
- картофель – 700-800 г
- лук – 2 шт
- укроп – пучок
- соль — по вкусу
- сливочное масло – 80 г + для смазки
Способ приготовления:
- Лук мелко нарезаем. Обжариваем ее до золотистости на небольшом количестве растительного масла. Картофель отвариваем до готовности. Сливаем с нее воду, солим, добавляем сливочное масло. Разминаем в пюре без комочков.
- Вливаем немного молока и снова все перемешиваем. К пюре добавляем обжаренный лук и мелко нарезанную зелень, перемешиваем.
- Для теста в кефир комнатной температуры кладем соль, соду и хорошо перемешиваем. Частями добавляем просеянную муку. Замешиваем мягкое и эластичное тесто сначала ложкой, а потом руками.
- Готовое тесто перекладываем в пакет. На 30-40 минут оставляем его в холодильнике.
- Скатываем с теста жгут. Делим его на порционные кусочки.
- Каждый кусочек раскатываем в тонкий круглый пласт. В центр выкладываем начинку, распределяем. Края сначала защипываем в центре, а затем переворачиваем лепешку швом вниз.
- Заготовки слегка разминаем руками, а затем раскатываем скалкой. Должен получиться тонкий пласт с начинкой.
- Сковороду хорошо разогреваем. Обжариваем лепешки на сухой сковороде до румяной корочки с обеих сторон.
Уже готовые лепешки обязательно смазываем маслом. От этого будет зависеть их мягкость и вкус. Также мы рассказывали, как готовить вкусную крымскотатарскую лапшу.