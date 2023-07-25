Сытные лепешки на завтрак, с которыми вы забудете про омлеты

Прекрасный вариант питательного завтрака

Мы рассказывали, как приготовить сытный омлет с сыром и зеленью на завтрак. Но, если хочется начать день с чем-то кардинально новым, обратите внимание на этот рецепт лепешек с начинкой.

За начинку будет править картофель, лук и зелень. Блюдо получается нежным и сытным. Их даже можно подавать вместо хлеба или как лёгкий перекус к чаю. Рецептом поделились на портале "Вона".

Ингредиенты:

кефир – 500 мл

мука – 700-750 г

соль – ½ ч. л.

сода – 1 ч. л.

картофель – 700-800 г

лук – 2 шт

укроп – пучок

соль — по вкусу

сливочное масло – 80 г + для смазки

Способ приготовления:

Лук мелко нарезаем. Обжариваем ее до золотистости на небольшом количестве растительного масла. Картофель отвариваем до готовности. Сливаем с нее воду, солим, добавляем сливочное масло. Разминаем в пюре без комочков. Вливаем немного молока и снова все перемешиваем. К пюре добавляем обжаренный лук и мелко нарезанную зелень, перемешиваем. Для теста в кефир комнатной температуры кладем соль, соду и хорошо перемешиваем. Частями добавляем просеянную муку. Замешиваем мягкое и эластичное тесто сначала ложкой, а потом руками. Готовое тесто перекладываем в пакет. На 30-40 минут оставляем его в холодильнике. Скатываем с теста жгут. Делим его на порционные кусочки. Каждый кусочек раскатываем в тонкий круглый пласт. В центр выкладываем начинку, распределяем. Края сначала защипываем в центре, а затем переворачиваем лепешку швом вниз. Заготовки слегка разминаем руками, а затем раскатываем скалкой. Должен получиться тонкий пласт с начинкой. Сковороду хорошо разогреваем. Обжариваем лепешки на сухой сковороде до румяной корочки с обеих сторон.

Уже готовые лепешки обязательно смазываем маслом. От этого будет зависеть их мягкость и вкус. Также мы рассказывали, как готовить вкусную крымскотатарскую лапшу.