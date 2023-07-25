Гора вкусности с детства через 10 минут: даже духовка не понадобится
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Можно быстро приготовить много сладостей
Мы делились рецептом вкусной бюджетной творожной запеканки к чаю. Теперь рассказываем, как приготовить десерт, у многих оставшийся любимым с дальнего детства — шоколадную колбаску.
На портале "1 минута" рассказали, как готовить колбаску с какао и сгущенкой. Преимущества этого десерта в простоте ингредиентов и быстроте приготовления.
Ингредиенты:
- песочное печенье – 250 г;
- молоко сгущенное – 0,5 банки;
- сливочное масло – 100 г;
- какао-порошок – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Сливочное масло заранее достаем из холодильника – оно должно быть мягким. Печенье измельчаем до мелкой крошки.
- Печенье пересыпаем в миску. Добавляем к нему мягкое сливочное масло, перемешиваем. когда масса станет более или менее однородной, вливаем сгущенку и кладем какао-порошок.
- Ложкой перемешиваем все до однородного. Масса должна получиться мягкой и пластичной. Выкладываем ее на пищевую пленку и, заворачивая, формируем колбаску.
- Убираем десерт в холодильник минимум на 2 часа. Десерт затвердеет, когда застынет масло.
Это классический вариант приготовления этого десерта. Можно добавлять к нему орехи, изюм и все, что пожелаете. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную вишневую граниту.