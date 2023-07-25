Гора вкусности с детства через 10 минут: даже духовка не понадобится

Можно быстро приготовить много сладостей

Мы делились рецептом вкусной бюджетной творожной запеканки к чаю. Теперь рассказываем, как приготовить десерт, у многих оставшийся любимым с дальнего детства — шоколадную колбаску.

На портале "1 минута" рассказали, как готовить колбаску с какао и сгущенкой. Преимущества этого десерта в простоте ингредиентов и быстроте приготовления.

Ингредиенты:

песочное печенье – 250 г;

молоко сгущенное – 0,5 банки;

сливочное масло – 100 г;

какао-порошок – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Сливочное масло заранее достаем из холодильника – оно должно быть мягким. Печенье измельчаем до мелкой крошки. Печенье пересыпаем в миску. Добавляем к нему мягкое сливочное масло, перемешиваем. когда масса станет более или менее однородной, вливаем сгущенку и кладем какао-порошок. Ложкой перемешиваем все до однородного. Масса должна получиться мягкой и пластичной. Выкладываем ее на пищевую пленку и, заворачивая, формируем колбаску. Убираем десерт в холодильник минимум на 2 часа. Десерт затвердеет, когда застынет масло.

Это классический вариант приготовления этого десерта. Можно добавлять к нему орехи, изюм и все, что пожелаете. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную вишневую граниту.