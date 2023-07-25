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Чудо-начинка для блинов, которая накормит всю семью: простой рецепт из трех ингредиентов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Обязательно попробуйте приготовить такие тыквенные блины
Обязательно попробуйте приготовить такие тыквенные блины. Фото shuba.life

Блинчики получаются вкусные, нежные и сытные

Все любят вкусные, ароматные тоненькие блины. Одним из самых больших их преимуществ является то, что внутрь можно положить любую начинку — и это уже будет совсем другое блюдо.

На портале " 1 минута" поделились вкусным вариантом начинки. Достаточно просто смешать три ингредиента и завернуть в блины. Не нужно тратить много времени или усилий.

Ингредиенты:

  • 400 граммов тыквы;
  • 100 миллилитров овощного бульона;
  • 50 граммов мягкого сыра, например козьего или брынзы.

Способ приготовления:

  1. Отрезаем нужное количество тыквы. Очищаем ее от кожуры и нарезаем небольшими кубиками.
  2. Обжариваем тыкву на разогретом масле до золотистой корочки. Добавляем к тыкве овощной бульон и тушим около 10 минут, пока овощ не станет мягким.
  3. С тыквы следует слить лишнюю жидкость. Добавляем к нему натертый на терке сыр и перемешиваем. Можно добавить соль, перец, излюбленные специи.
  4. Если хотите однородную начинку, можно перебить все в блендере. Заворачиваем блины – и наслаждаемся.

Теплая тыква идеально сочетается с сыром. Выходит сытно и вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные картофельные лепешки на завтрак.

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#Рецепт #Тыква #Начинка #Блины