Справится даже ребенок: это блюдо из кабачков накормит всю семью

Прекрасный вариант сытного ужина или обеда

Овощные блюда вкусны и полезны. Их еще и легко готовить — тем более сейчас, когда продолжается сезон свежей зелени. Если вы уже готовили витаминный омлет, обратите внимание на этот рецепт овощного рагу.

Есть множество способов приготовить овощи вкусно, и один из них – сытное яркое рагу. Рецептом поделились на портале theLime.

Ингредиенты:

кабачки — 400 г

баклажаны — 500-600 г

картофель — 400 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

томатная паста — 1-2 ст. л.

майонез или жирная сметана – 2 ст. л.

растительное масло

чеснок — 4 больших зубчика

сладкая паприка – 2 ч. л.

лавровый лист

соль

перец

сахар

кинза

петрушка

картофельный отвар — 1-1,5 стакана

Способ приготовления:

Все овощи, кроме кабачков, чистим. Измельчаем средним кубиком. В кастрюлю выливаем 1,5 стакана воды. Отвариваем в нем измельченный картофель несколько минут. Снимаем с огня, но не сцеживаем. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Поочередно обжариваем лук, морковь, перец, кабачки и баклажаны. Затем тушим 10 минут все вместе под крышкой, периодически помешивая. Режем зелень, чеснок измельчаем ножом. За 2 минуты до готовности рагу к овощам добавляем томатную пасту, майонез или сметану. Всыпаем паприку, лавровый лист, молотый перец, сахар. Солим. Тушим еще 1-2 минуты, затем добавляем отварной картофель вместе с отваром. Готовим еще 2-3 минуты. В заключение добавляем зелень и чеснок.

Рага получается очень яркое и ароматное. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные картофельные лепешки.