Справится даже ребенок: это блюдо из кабачков накормит всю семью
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Прекрасный вариант сытного ужина или обеда
Овощные блюда вкусны и полезны. Их еще и легко готовить — тем более сейчас, когда продолжается сезон свежей зелени. Если вы уже готовили витаминный омлет, обратите внимание на этот рецепт овощного рагу.
Есть множество способов приготовить овощи вкусно, и один из них – сытное яркое рагу. Рецептом поделились на портале theLime.
Ингредиенты:
- кабачки — 400 г
- баклажаны — 500-600 г
- картофель — 400 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- томатная паста — 1-2 ст. л.
- майонез или жирная сметана – 2 ст. л.
- растительное масло
- чеснок — 4 больших зубчика
- сладкая паприка – 2 ч. л.
- лавровый лист
- соль
- перец
- сахар
- кинза
- петрушка
- картофельный отвар — 1-1,5 стакана
Способ приготовления:
- Все овощи, кроме кабачков, чистим. Измельчаем средним кубиком.
- В кастрюлю выливаем 1,5 стакана воды. Отвариваем в нем измельченный картофель несколько минут. Снимаем с огня, но не сцеживаем.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом. Поочередно обжариваем лук, морковь, перец, кабачки и баклажаны. Затем тушим 10 минут все вместе под крышкой, периодически помешивая.
- Режем зелень, чеснок измельчаем ножом. За 2 минуты до готовности рагу к овощам добавляем томатную пасту, майонез или сметану.
- Всыпаем паприку, лавровый лист, молотый перец, сахар. Солим.
- Тушим еще 1-2 минуты, затем добавляем отварной картофель вместе с отваром. Готовим еще 2-3 минуты. В заключение добавляем зелень и чеснок.
Рага получается очень яркое и ароматное. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные картофельные лепешки.