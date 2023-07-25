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Справится даже ребенок: это блюдо из кабачков накормит всю семью

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Попробуйте – и будете готовить постоянно Новость обновлена 25 июля 2023, 16:20
Попробуйте – и будете готовить постоянно. Фото Лайфхакер

Прекрасный вариант сытного ужина или обеда

Овощные блюда вкусны и полезны. Их еще и легко готовить — тем более сейчас, когда продолжается сезон свежей зелени. Если вы уже готовили витаминный омлет, обратите внимание на этот рецепт овощного рагу.

Есть множество способов приготовить овощи вкусно, и один из них – сытное яркое рагу. Рецептом поделились на портале theLime.

Ингредиенты:

  • кабачки — 400 г
  • баклажаны — 500-600 г
  • картофель — 400 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • томатная паста — 1-2 ст. л.
  • майонез или жирная сметана – 2 ст. л.
  • растительное масло
  • чеснок — 4 больших зубчика
  • сладкая паприка – 2 ч. л.
  • лавровый лист
  • соль
  • перец
  • сахар
  • кинза
  • петрушка
  • картофельный отвар — 1-1,5 стакана

Способ приготовления:

  1. Все овощи, кроме кабачков, чистим. Измельчаем средним кубиком.
  2. В кастрюлю выливаем 1,5 стакана воды. Отвариваем в нем измельченный картофель несколько минут. Снимаем с огня, но не сцеживаем.
  3. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Поочередно обжариваем лук, морковь, перец, кабачки и баклажаны. Затем тушим 10 минут все вместе под крышкой, периодически помешивая.
  4. Режем зелень, чеснок измельчаем ножом. За 2 минуты до готовности рагу к овощам добавляем томатную пасту, майонез или сметану.
  5. Всыпаем паприку, лавровый лист, молотый перец, сахар. Солим.
  6. Тушим еще 1-2 минуты, затем добавляем отварной картофель вместе с отваром. Готовим еще 2-3 минуты. В заключение добавляем зелень и чеснок.

Рага получается очень яркое и ароматное. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные картофельные лепешки.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Овощи #Рагу