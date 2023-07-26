Никогда еще завтрак не был таким вкусным: потрясающий рецепт омлета из двух ингредиентов
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Блюдо насытит энергией на целый день
Безусловно, завтрак — важный прием пищи. Необходимо, чтобы он был сытным, вкусным и быстрым в приготовлении. Если вы уже перепробовали разнообразные рецепты приготовления омлетов, обратите внимание на омлет всего из двух ингредиентов.
Более сочного, пышного и вкусного омлета вы точно еще не пробовали. Благодаря простым рекомендациям "Мета" у вас на столе появится не просто вкусный завтрак, а целое произведение кулинарного искусства. Попробуем?
Как приготовить омлет с молоком
Ингредиенты:
- яйцо куриное комнатной температуры — 4 шт.;
- молоко 3,5% — 100 мл;
- соль, перец черный молотый — щепотка;
- масло сливочное 82% — 20 г.
Способ приготовления:
- В глубокой миске взбейте яйца. Посолите, поперчите и повторно взбейте смесь до появления пузырьков.
- Когда яичная масса станет воздушной и легкой, добавьте к ней молоко и перемешайте.
- В массивной сковороде с низкими бортами разогрейте на среднем огне сливочное масло. Быстрым движением влейте на нее приготовленную смесь. Готовьте омлет на маленьком огне 5 минут под крышкой.
Подавайте этот потрясающий омлет с соусом тартар и домашним хлебом, и завтракайте с удовольствием. Приятного аппетита!