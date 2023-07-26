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Никогда еще завтрак не был таким вкусным: потрясающий рецепт омлета из двух ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкуснейший омлет из двух ингредиентов
Вкуснейший омлет из двух ингредиентов. Фото Meta.ua

Блюдо насытит энергией на целый день

Безусловно, завтрак — важный прием пищи. Необходимо, чтобы он был сытным, вкусным и быстрым в приготовлении. Если вы уже перепробовали разнообразные рецепты приготовления омлетов, обратите внимание на омлет всего из двух ингредиентов.

Более сочного, пышного и вкусного омлета вы точно еще не пробовали. Благодаря простым рекомендациям "Мета" у вас на столе появится не просто вкусный завтрак, а целое произведение кулинарного искусства. Попробуем?

Как приготовить омлет с молоком

Ингредиенты:

  • яйцо куриное комнатной температуры — 4 шт.;
  • молоко 3,5% — 100 мл;
  • соль, перец черный молотый — щепотка;
  • масло сливочное 82% — 20 г.

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске взбейте яйца. Посолите, поперчите и повторно взбейте смесь до появления пузырьков.
  2. Когда яичная масса станет воздушной и легкой, добавьте к ней молоко и перемешайте.
  3. В массивной сковороде с низкими бортами разогрейте на среднем огне сливочное масло. Быстрым движением влейте на нее приготовленную смесь. Готовьте омлет на маленьком огне 5 минут под крышкой.

Подавайте этот потрясающий омлет с соусом тартар и домашним хлебом, и завтракайте с удовольствием. Приятного аппетита!

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