Вам понадобятся только сыр, помидор и лаваш: сытный завтрак за пять минут

Рецепт-пятиминутка выручит вас в утренней спешке

Именно завтрак придает человеку силы на следующий день. Но утром не хочется много сил и времени на приготовление еды, поэтому первый прием пищи должен быть не только сытным и вкусным, но и быстрым в приготовлении.

Uaportal предлагает именно такой вариант. Лаваш с сулугуни и помидором очень просто готовить, но в результате вы получите невероятное блюдо. Это идеальный вариант не только для быстрого завтрака, но и для перекуса в случае нежданных гостей. Попробуйте раз — и ваши родные будут просить такой конвертик из лаваша каждое утро.

Как приготовить лаваш с сулугуни

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт.;

сулугуни – 300-400 г;

помидор – 1 шт.

Способ приготовления:

Сыр натрите на терке и смешайте с порубленной зеленью. Помидоры нарежьте на тоненькие кружочки. Разверните лаваш. По центру выложите помидоры и сыр. Свободную поверхность лаваша смажьте сливочным маслом, заверните конвертиком и закрепите края. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте лаваш 5-10 минут. Не перепекайте конверт, иначе лаваш может получиться слишком сухим.

Как видим, лаваш — незаменимое блюдо на любой кухне. Его легко приготовить дома всего из трех ингредиентов.