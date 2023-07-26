Вам понадобятся только сыр, помидор и лаваш: сытный завтрак за пять минут
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Рецепт-пятиминутка выручит вас в утренней спешке
Именно завтрак придает человеку силы на следующий день. Но утром не хочется много сил и времени на приготовление еды, поэтому первый прием пищи должен быть не только сытным и вкусным, но и быстрым в приготовлении.
Uaportal предлагает именно такой вариант. Лаваш с сулугуни и помидором очень просто готовить, но в результате вы получите невероятное блюдо. Это идеальный вариант не только для быстрого завтрака, но и для перекуса в случае нежданных гостей. Попробуйте раз — и ваши родные будут просить такой конвертик из лаваша каждое утро.
Как приготовить лаваш с сулугуни
Ингредиенты:
- лаваш – 1 шт.;
- сулугуни – 300-400 г;
- помидор – 1 шт.
Способ приготовления:
- Сыр натрите на терке и смешайте с порубленной зеленью. Помидоры нарежьте на тоненькие кружочки.
- Разверните лаваш. По центру выложите помидоры и сыр. Свободную поверхность лаваша смажьте сливочным маслом, заверните конвертиком и закрепите края.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте лаваш 5-10 минут. Не перепекайте конверт, иначе лаваш может получиться слишком сухим.
Как видим, лаваш — незаменимое блюдо на любой кухне. Его легко приготовить дома всего из трех ингредиентов.