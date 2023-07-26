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Так готовят рыбу в дорогих ресторанах: рецепт, от которого вся семья оближет пальчики

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Готовьте рыбу без хлопот и забот!
Готовьте рыбу без хлопот и забот!. Фото Meta.ua

Один ингредиент — и вы не узнаете блюдо!

Жареная рыба с хрустящей корочкой — что может быть лучше для сытного обеда или семейного ужина? Только вот не всегда удается вкусно ее пожарить — наверняка вы сталкивались с ситуациями, когда рыба не хотела отлипать от поверхности и в итоге пригорала.

Однако есть один хитрый прием, которыми пользуются повара, чтобы рыба получилась вкусной и не пригорела во время жарки. "Мета" рассказывает, что вам понадобится только бородинский хлеб и вы навсегда забудете о пригоревшей рыбе. Как только вы освоите этот прием, вы больше не захотите возвращаться к приготовлению рыбы в кляре. Для удобства лучше берите морскую рыбу — именно в ней содержится меньше костей. Приступим?

Как вкусно пожарить рыбу

Ингредиенты:

  • судак — 300 г;
  • хлеб — 100 г;
  • масло сливочное — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Филе судака помойте, просушите, порежьте средними кусками.
  2. Нарежьте хлеб тоненькими кусочками.
  3. Далее кусочки судака положите на хлеб.
  4. Сковороду хорошо прогрейте и смажьте сливочным маслом.
  5. Обжаривайте рыбу до средней готовности с обеих сторон.

Подавайте жареную рыбу с любимым салатом и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

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#Рецепт #Рыба #Готовим дома