Будете готовить только так: рецепт невероятной печени по-грузински

Быстрое в приготовлении, но очень вкусное блюдо

Печень – очень полезный и дешевый продукт, именно поэтому это хорошая альтернатива мясу. Ее можно жарить, готовить из печени отличные оладьи или даже готовить в банке. А еще печень можно приготовить с овощами и кинзой, как это делают в Грузии.

Shuba для этого блюда советует выбирать куриную печень, вы можете выбрать любую другую по вашему вкусу. Главное здесь — хорошо помыть и почистить печень перед приготовлением, чтобы в результате получить невероятное блюдо. Приготовьте печень по грузинскому рецепту и откройте для себя этот продукт по-новому.

Как приготовить печень по-грузински

Ингредиенты на 2 порции:

печень — 300 г;

помидоры — 1 шт.;

лук красный репчатый — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

кинза, пучок — 1 шт.;

соль, черный перец, растительное масло, мука — по вкусу.

Способ приготовления:

Подготовьте овощи: нарежьте помидоры кубиками, лук — кольцами, чеснок и кинзу нарежьте ножом. Все всыпьте в глубокий салатник. Печень помойте, обрежьте с нее жир и нарежьте небольшими кусочками. Поджарьте печень в сковороде с разогретым растительным маслом до готовности. Переложите ее в салатник к овощам, все перемешайте и дайте 10-15 минут настояться. Блюдо готово!

Подавайте печень с картофельным пюре или рисом по турецкому рецепту в качестве гарнира. Приятного аппетита!