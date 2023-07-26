Будете готовить только так: рецепт невероятной печени по-грузински
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Быстрое в приготовлении, но очень вкусное блюдо
Печень – очень полезный и дешевый продукт, именно поэтому это хорошая альтернатива мясу. Ее можно жарить, готовить из печени отличные оладьи или даже готовить в банке. А еще печень можно приготовить с овощами и кинзой, как это делают в Грузии.
Shuba для этого блюда советует выбирать куриную печень, вы можете выбрать любую другую по вашему вкусу. Главное здесь — хорошо помыть и почистить печень перед приготовлением, чтобы в результате получить невероятное блюдо. Приготовьте печень по грузинскому рецепту и откройте для себя этот продукт по-новому.
Как приготовить печень по-грузински
Ингредиенты на 2 порции:
- печень — 300 г;
- помидоры — 1 шт.;
- лук красный репчатый — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- кинза, пучок — 1 шт.;
- соль, черный перец, растительное масло, мука — по вкусу.
Способ приготовления:
- Подготовьте овощи: нарежьте помидоры кубиками, лук — кольцами, чеснок и кинзу нарежьте ножом. Все всыпьте в глубокий салатник.
- Печень помойте, обрежьте с нее жир и нарежьте небольшими кусочками.
- Поджарьте печень в сковороде с разогретым растительным маслом до готовности. Переложите ее в салатник к овощам, все перемешайте и дайте 10-15 минут настояться. Блюдо готово!
Подавайте печень с картофельным пюре или рисом по турецкому рецепту в качестве гарнира. Приятного аппетита!