Переплюнет даже мясной: такой луковый шашлык съедят вместе с мангалом

Всего 20 минут — и невероятное блюдо на столе!

У любителей мяса ароматный и сочный шашлык занимает особое место в рационе. Для отдыха на природе это самое лучшее блюдо, ведь на открытом воздухе все всегда вкуснее. В этом случае будет съедено все – и мясной шашлык, и луковый. Да, да, вы не ошиблись – именно шашлык из лука!

Возьмите с собой 5-6 луковиц помимо тех, что пойдут в маринад для приготовления классического шашлыка. Попробуйте приготовить этот овощ по рецепту "Це Смак" – и удовольствие ваше будет безграничным!

Как приготовить шашлык из синего лука

Ингредиенты на 5 порций:

красный лук – 5 шт.;

соевый соус – 3 ст. л.;

подсолнечное масло – 2 ст. л.;

белый перец – 0,5 ч. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Очистите лук, каждый разрежьте вдоль на 4 части. Смешайте подсолнечное масло, соевый соус, лимонный сок и белый перец. Полейте лук, перемешайте и оставьте мариноваться на 15 минут. Лук нужно плотно нанизать на шампуры. Запекайте его на угле не больше 10 минут, постоянно переворачивая. Готовность шашлыка можете определить по тому, что четвертинки лука начнут раскрываться. Полейте остатками соуса так, чтобы он попал внутрь и готовите еще 5 минут.

Подавайте такой лук к любимому мясному шашлыку и наслаждайтесь. Приятного аппетита!