Переплюнет даже мясной: такой луковый шашлык съедят вместе с мангалом
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Всего 20 минут — и невероятное блюдо на столе!
У любителей мяса ароматный и сочный шашлык занимает особое место в рационе. Для отдыха на природе это самое лучшее блюдо, ведь на открытом воздухе все всегда вкуснее. В этом случае будет съедено все – и мясной шашлык, и луковый. Да, да, вы не ошиблись – именно шашлык из лука!
Возьмите с собой 5-6 луковиц помимо тех, что пойдут в маринад для приготовления классического шашлыка. Попробуйте приготовить этот овощ по рецепту "Це Смак" – и удовольствие ваше будет безграничным!
Как приготовить шашлык из синего лука
Ингредиенты на 5 порций:
- красный лук – 5 шт.;
- соевый соус – 3 ст. л.;
- подсолнечное масло – 2 ст. л.;
- белый перец – 0,5 ч. л.;
- лимонный сок – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Очистите лук, каждый разрежьте вдоль на 4 части.
- Смешайте подсолнечное масло, соевый соус, лимонный сок и белый перец. Полейте лук, перемешайте и оставьте мариноваться на 15 минут.
- Лук нужно плотно нанизать на шампуры. Запекайте его на угле не больше 10 минут, постоянно переворачивая. Готовность шашлыка можете определить по тому, что четвертинки лука начнут раскрываться.
- Полейте остатками соуса так, чтобы он попал внутрь и готовите еще 5 минут.
Подавайте такой лук к любимому мясному шашлыку и наслаждайтесь. Приятного аппетита!