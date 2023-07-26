Рецепт для тех, кто не любит долго готовить: салат из зеленых помидор съедите до первых морозов

Отличный шанс попробовать новое блюдо

Маринованные помидоры – классическая закуска зимой. А пробовали ли вы закрыть неспелые помидоры? Их неповторимый вкус раскрывается именно во время засолки или маринования. Именно поэтому многие предпочитают именно соленые зеленые помидоры на закуску.

Такой салат из зеленых помидор по рецепту "Це Смак" подойдет к любому блюду. Без этого оригинального и вкусного салата вы не сможете представить ни одну зиму.

Как приготовить салат из зеленых помидор

Ингредиенты на 10 порций:

помидор – 4 кг;

лук – 1 кг;

морковь – 1 кг;

уксус – 150 мл;

сахар – 150 г;

подсолнечное масло – 500 мл;

соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Помидоры и лук промойте и нарежьте на половинки. Морковь натрите на большой терке. Аккуратно перемешайте все овощи, посолите и поперчите. Оставьте так на 6 часов – они должны отдать сок и сделаться мягкими. Залейте уксусом овощи, добавьте сахар и масло. Перемешайте и разложите по банкам, простерилизуйте в течение 30 минут. Салат можно есть сразу после приготовления, но этим дольше они маринуются, тем вкуснее.

Лучше всего такой салат подходит к мясным блюдам. Готовьте и ешьте с удовольствием! Приятного аппетита!