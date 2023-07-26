Просто смешайте семечки с финиками: рецепт десерта, который поможет справиться с жарой
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Вы не поверите, но приготовить такое блюдо совсем несложно!
В жаркие дни особенно хочется освежиться. Если вы уже спасались от жары арбузным пивом, то самое время насладиться ягодным тортом-мороженым.
Десерт по рецепту Shuba получится не только вкусным, но еще и полезным! Не видим причины откладывать приготовление такого десерта на потом.
Как приготовить ягодный торт-мороженое
Ингредиенты на 8 порций
Для основания:
- кокос сушеный — 80 г;
- финик — 16 шт.;
- семена подсолнечника — 50 г;
- масло сливочное — 60 г.
Для начинки:
- клубника — 500 г;
- мед — 3 ст. л.;
- сливки — 60 мл;
- яичный белок — 2 шт.
Способ приготовления:
- Финики без косточек замочите на 5 минут в кипятке. Растопите сливочное масло.
- Смажьте маслом и застелите бумагой для выпечки дно и стенки разъемной формы диаметром 20-21 см.
- Для основы взбейте все ингредиенты с помощью кухонного комбайна, пока они не превратятся в липкое тесто.
- Смесь выложите в форму, прижмите ко дну тыльной стороной ложки и поставьте в морозилку.
- Для начинки поместите замороженные ягоды в кухонный комбайн и измельчите до крошки. Добавьте мед и сливки. Продолжайте взбивать, пока смесь не станет консистенции шербета или мороженого.
- К смеси добавьте яичные белки. Взбивайте 1-2 минуты, пока смесь не станет похожей на мороженое бледно-розового цвета.
- Выложите начинку на основание и разровняйте, положите в морозилку не меньше чем на 6 часов до застывания.
- Готовое блюдо достаньте из морозилки и оставьте при комнатной температуре на 10 минут.
Нарежьте торт-мороженое кусочками, украсьте ягодами и подавайте с освежающим напитком. Приятного аппетита.