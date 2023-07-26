Просто смешайте семечки с финиками: рецепт десерта, который поможет справиться с жарой

Вы не поверите, но приготовить такое блюдо совсем несложно!

В жаркие дни особенно хочется освежиться. Если вы уже спасались от жары арбузным пивом, то самое время насладиться ягодным тортом-мороженым.

Десерт по рецепту Shuba получится не только вкусным, но еще и полезным! Не видим причины откладывать приготовление такого десерта на потом.

Как приготовить ягодный торт-мороженое

Ингредиенты на 8 порций

Для основания:

кокос сушеный — 80 г;

финик — 16 шт.;

семена подсолнечника — 50 г;

масло сливочное — 60 г.

Для начинки:

клубника — 500 г;

мед — 3 ст. л.;

сливки — 60 мл;

яичный белок — 2 шт.

Способ приготовления:

Финики без косточек замочите на 5 минут в кипятке. Растопите сливочное масло. Смажьте маслом и застелите бумагой для выпечки дно и стенки разъемной формы диаметром 20-21 см. Для основы взбейте все ингредиенты с помощью кухонного комбайна, пока они не превратятся в липкое тесто. Смесь выложите в форму, прижмите ко дну тыльной стороной ложки и поставьте в морозилку. Для начинки поместите замороженные ягоды в кухонный комбайн и измельчите до крошки. Добавьте мед и сливки. Продолжайте взбивать, пока смесь не станет консистенции шербета или мороженого. К смеси добавьте яичные белки. Взбивайте 1-2 минуты, пока смесь не станет похожей на мороженое бледно-розового цвета. Выложите начинку на основание и разровняйте, положите в морозилку не меньше чем на 6 часов до застывания. Готовое блюдо достаньте из морозилки и оставьте при комнатной температуре на 10 минут.

Нарежьте торт-мороженое кусочками, украсьте ягодами и подавайте с освежающим напитком. Приятного аппетита.