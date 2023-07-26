Бюджетная летняя закуска: такая кабачковая намазка будет в холодильнике весь сезон
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Удваивайте все ингредиенты — близкие будут просить добавку
Как бы мы не любили кабачковую икру, но из этого овоща можно приготовить и другие, не менее вкусные блюда. Отличный пример — кабачковая намазка на хлеб.
Такая закуска по рецепту Shuba будет весьма кстати, когда вы ждете гостей. Готовится она просто, а вкус получится невероятным! Летом, когда не хочется тяжелых майонезных салатов и закусок, такой вариант будет весьма кстати. Попробуем?
Как приготовить кабачковую намазку
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачки — 450 г;
- томаты — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- морковь — 1 г;
- зелень — 40 г;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- масло подсолнечное — 25 г;
- тостовый хлеб — 4 шт.;
- соль, перец черный молотый, приправа "Итальянские травы" — по вкусу.
Способ приготовления:
- Помидор окуните на минуту в кипяток, затем в холодную воду. Почистите кожицу, помидор нарежьте кубиками.
- Помойте овощи. Кабачки почистьте и нарежьте кубиками. Лук и чеснок почистьте и измельчите. Морковь почистьте и натрите на крупной терке. Зелень измельчите.
- Лук, чеснок и морковь обжарьте на среднем огне в течение 5 минут до мягкости.
- Добавьте в сковородку кабачки и жарьте 8-10 минут помешивая. Добавьте помидор, накройте крышкой, убавьте огонь и тушите еще пару минут.
- К овощному пюре добавьте натертые плавленые сырки, приправьте, добавьте зелень и перемешайте.
- На сухой сковороде пожарьте хлеб, смажьте кабачковой намазкой, украсьте зеленью и подавайте.
А вы знали, что нежный, ароматный хлеб для такого перекуса можно приготовить самостоятельно? Главное — не допивать Кока-Колу!