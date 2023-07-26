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Бюджетная летняя закуска: такая кабачковая намазка будет в холодильнике весь сезон

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Нежная, вкусная кабачковая намазка
Нежная, вкусная кабачковая намазка. Фото shuba.life

Удваивайте все ингредиенты — близкие будут просить добавку

Как бы мы не любили кабачковую икру, но из этого овоща можно приготовить и другие, не менее вкусные блюда. Отличный пример — кабачковая намазка на хлеб.

Такая закуска по рецепту Shuba будет весьма кстати, когда вы ждете гостей. Готовится она просто, а вкус получится невероятным! Летом, когда не хочется тяжелых майонезных салатов и закусок, такой вариант будет весьма кстати. Попробуем?

Как приготовить кабачковую намазку

Ингредиенты на 4 порции:

  • кабачки — 450 г;
  • томаты — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • морковь — 1 г;
  • зелень — 40 г;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • масло подсолнечное — 25 г;
  • тостовый хлеб — 4 шт.;
  • соль, перец черный молотый, приправа "Итальянские травы" — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помидор окуните на минуту в кипяток, затем в холодную воду. Почистите кожицу, помидор нарежьте кубиками.
  2. Помойте овощи. Кабачки почистьте и нарежьте кубиками. Лук и чеснок почистьте и измельчите. Морковь почистьте и натрите на крупной терке. Зелень измельчите.
  3. Лук, чеснок и морковь обжарьте на среднем огне в течение 5 минут до мягкости.
  4. Добавьте в сковородку кабачки и жарьте 8-10 минут помешивая. Добавьте помидор, накройте крышкой, убавьте огонь и тушите еще пару минут.
  5. К овощному пюре добавьте натертые плавленые сырки, приправьте, добавьте зелень и перемешайте.
  6. На сухой сковороде пожарьте хлеб, смажьте кабачковой намазкой, украсьте зеленью и подавайте.

А вы знали, что нежный, ароматный хлеб для такого перекуса можно приготовить самостоятельно? Главное — не допивать Кока-Колу!

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#Рецепт #Кабачки #Закуска #Готовим дома