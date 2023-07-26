Витамины в банке до самой весны: рецепт малинового джема без желатина и загустителей
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Не только вкусный, но и полезный десерт
В сезон ягод сложно обойти стороной малину. Эту невероятно вкусную ягоду любят и дети, и взрослые. А какое варенье из нее выходит — пальчики оближешь!
Сегодня мы приготовим малиновый джем по рецепту "ТСН" без желатина и загустителей. Вкусный, полезный и легкий в приготовлении, он будет вас радовать всю зиму. Попробуем?
Как приготовить малиновый джем
Ингредиенты:
- свежая малина – 1,5 кг;
- сахар – 800 г;
- лимонная кислота – ¼ ч. л.
Способ приготовления:
- При необходимости помойте малину. Разомните ягоды до однородной массы, положите в сотейник и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивая, проварите ягоды пять минут — они должны стать мягкими.
- После перетрите массу через сито с помощью лопатки. Таким образом вы удалите все косточки.
- Малиновое пюре положите в сотейник, добавьте сахар и доведите до кипения, постоянно помешивая.
- В массу добавьте лимонную кислоту и проварите на минимальном огне 10 минут. При необходимости собирайте пенку.
- Полученный малиновый джем разлейте по стерилизованным сухим банкам и закатайте. Храните в прохладном месте.
Подавайте джем к пышным оладьям, блинам или творожной запеканке. Приятного аппетита!