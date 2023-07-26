За этот домашний пирог будут целовать вам руки: вкуснейшая версия классического бисквита "Виктория"
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Прекрасный вариант домашней выпечки к чаю
Мы делились рецептом вкусной творожной запеканки к чаю. Если хочется приготовить что-нибудь посложнее, обратите внимание на этот рецепт бисквита "Виктория".
Как пишут на BBC food, это новый взгляд на классический бисквит. Его дополняют мацерированная вишня, крем и миндаль. Звучит сложно, но на деле выпечка готовится легко.
Ингредиенты:
- 220 г сливочного масла
- 220 г сахарной пудры
- 4 яйца
- 170 г муки
- 50 г молотого миндаля
- 1⁄4 ч. ложки разрыхлителя
- 3 ст. л молока
Для мацерованной вишни:
- 250 г вишни без косточек
- 1 чайная ложка ванильной пасты
- 2 столовые ложки сахарной пудры
- 1⁄2 сока большого лимона
- 3 чайные ложки ликера корш или другого
Для заварного крема:
- 150 г жирных сливок
- 1 столовая ложка сахарной пудры плюс еще для присыпки.
- 80 г свежего заварного крема
Способ приготовления:
- Две круглые формы для выпечки застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Разогрейте духовку до 190-170 градусов.
- Взбивайте мягкое масло с сахаром, пока масса не станет светлой и рыхлой. По одному добавьте яйца, хорошо взбивая после каждого добавления. Добавьте просеянную муку, молотый миндаль, разрыхлитель, 1/4 чайной ложки соли и молоко.
- Разложите тесто в подготовленные формы. Выпекайте в течение 22-25 минут или пока оно не поднимется и не станет жестким.
- 5 минут подержите в формах. Затем достаньте на решетку для полного охлаждения.
- Вишни, ваниль, сахар, лимонный сок и ликер соедините в кастрюле. Поставьте в огонь и доведите до кипения на медленном огне. Массу следует варить 5 минут, затем увеличить огонь до среднего и варить еще 5-7 минут. Жидкость должна превратиться в сироп.
- Взбить сливки и сахарную пудру до загустения крема. Затем добавьте заварной крем и охладите один час.
- Можно собирать пирог. Один из бисквитов положите на тарелку или подставку. Смажьте заварным кремом. Ложкой выложите вишни.
- Накройте вторым бисквитом. Посыпьте десерт сахарной пудрой и подавайте.
Десерт по этому рецепту получается очень вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные исландские булочки.