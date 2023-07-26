За этот домашний пирог будут целовать вам руки: вкуснейшая версия классического бисквита "Виктория"

Прекрасный вариант домашней выпечки к чаю

Мы делились рецептом вкусной творожной запеканки к чаю. Если хочется приготовить что-нибудь посложнее, обратите внимание на этот рецепт бисквита "Виктория".

Как пишут на BBC food, это новый взгляд на классический бисквит. Его дополняют мацерированная вишня, крем и миндаль. Звучит сложно, но на деле выпечка готовится легко.

Ингредиенты:

220 г сливочного масла

220 г сахарной пудры

4 яйца

170 г муки

50 г молотого миндаля

1⁄4 ч. ложки разрыхлителя

3 ст. л молока

Для мацерованной вишни:

250 г вишни без косточек

1 чайная ложка ванильной пасты

2 столовые ложки сахарной пудры

1⁄2 сока большого лимона

3 чайные ложки ликера корш или другого

Для заварного крема:

150 г жирных сливок

1 столовая ложка сахарной пудры плюс еще для присыпки.

80 г свежего заварного крема

Способ приготовления:

Две круглые формы для выпечки застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Разогрейте духовку до 190-170 градусов. Взбивайте мягкое масло с сахаром, пока масса не станет светлой и рыхлой. По одному добавьте яйца, хорошо взбивая после каждого добавления. Добавьте просеянную муку, молотый миндаль, разрыхлитель, 1/4 чайной ложки соли и молоко. Разложите тесто в подготовленные формы. Выпекайте в течение 22-25 минут или пока оно не поднимется и не станет жестким. 5 минут подержите в формах. Затем достаньте на решетку для полного охлаждения. Вишни, ваниль, сахар, лимонный сок и ликер соедините в кастрюле. Поставьте в огонь и доведите до кипения на медленном огне. Массу следует варить 5 минут, затем увеличить огонь до среднего и варить еще 5-7 минут. Жидкость должна превратиться в сироп. Взбить сливки и сахарную пудру до загустения крема. Затем добавьте заварной крем и охладите один час. Можно собирать пирог. Один из бисквитов положите на тарелку или подставку. Смажьте заварным кремом. Ложкой выложите вишни. Накройте вторым бисквитом. Посыпьте десерт сахарной пудрой и подавайте.

Десерт по этому рецепту получается очень вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные исландские булочки.