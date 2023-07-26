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За этот домашний пирог будут целовать вам руки: вкуснейшая версия классического бисквита "Виктория"

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Он получается фантастически нежным Новость обновлена 26 июля 2023, 11:54
Он получается фантастически нежным. Фото 24 канал

Прекрасный вариант домашней выпечки к чаю

Мы делились рецептом вкусной творожной запеканки к чаю. Если хочется приготовить что-нибудь посложнее, обратите внимание на этот рецепт бисквита "Виктория".

Как пишут на BBC food, это новый взгляд на классический бисквит. Его дополняют мацерированная вишня, крем и миндаль. Звучит сложно, но на деле выпечка готовится легко.

Ингредиенты:

  • 220 г сливочного масла
  • 220 г сахарной пудры
  • 4 яйца
  • 170 г муки
  • 50 г молотого миндаля
  • 1⁄4 ч. ложки разрыхлителя
  • 3 ст. л молока

Для мацерованной вишни:

  • 250 г вишни без косточек
  • 1 чайная ложка ванильной пасты
  • 2 столовые ложки сахарной пудры
  • 1⁄2 сока большого лимона
  • 3 чайные ложки ликера корш или другого

Для заварного крема:

  • 150 г жирных сливок
  • 1 столовая ложка сахарной пудры плюс еще для присыпки.
  • 80 г свежего заварного крема

Способ приготовления:

  1. Две круглые формы для выпечки застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Разогрейте духовку до 190-170 градусов.
  2. Взбивайте мягкое масло с сахаром, пока масса не станет светлой и рыхлой. По одному добавьте яйца, хорошо взбивая после каждого добавления. Добавьте просеянную муку, молотый миндаль, разрыхлитель, 1/4 чайной ложки соли и молоко.
  3. Разложите тесто в подготовленные формы. Выпекайте в течение 22-25 минут или пока оно не поднимется и не станет жестким.
  4. 5 минут подержите в формах. Затем достаньте на решетку для полного охлаждения.
  5. Вишни, ваниль, сахар, лимонный сок и ликер соедините в кастрюле. Поставьте в огонь и доведите до кипения на медленном огне. Массу следует варить 5 минут, затем увеличить огонь до среднего и варить еще 5-7 минут. Жидкость должна превратиться в сироп.
  6. Взбить сливки и сахарную пудру до загустения крема. Затем добавьте заварной крем и охладите один час.
  7. Можно собирать пирог. Один из бисквитов положите на тарелку или подставку. Смажьте заварным кремом. Ложкой выложите вишни.
  8. Накройте вторым бисквитом. Посыпьте десерт сахарной пудрой и подавайте.

Десерт по этому рецепту получается очень вкусным. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные исландские булочки.

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#Рецепт #Вишня #Десерт #Бисквит