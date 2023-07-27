Близкие удивятся, но съедят до последней крошки: необычный рецепт пирога с курятиной и черной смородиной

Оригинальная выпечка покорит каждое сердце

Если вы уже пробовали сладкий заливной пирог, пришла пора экспериментов. Когда вы начнете готовить пирог с куриным филе и черной смородиной, близкие засомневаются в результате. Но с первого кусочка всех их сомнения улетучатся!

Пирог с мясом и ягодами по рецепту Shuba — это необычная комбинация сладкого и соленого вкуса. Такую непревзойденную выпечку вы сможете подавать как горячее или холодное блюдо на обед или ужин, в качестве перекуса и закуски. Попробуем?

Как приготовить пирог с курицей и черной смородиной

Ингредиенты на 8 порций

Для теста:

мука пшеничная — 240 г;

масло сливочное — 150 г;

холодная вода — 120 мл.

Для начинки:

куриное филе — 300 г;

смородина черная — 180 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

масло подсолнечное — 2 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Для теста в большой миске смешайте пшеничную муку и холодное сливочное масло, разотрите до консистенции крошки. В тесто добавьте холодную воду и мешайте до тех пор, пока тесто не начнет держаться кучи. Скачайте его в шар, заверните в пленку и положите в холодильник на полчаса. Приготовьте продукты для начинки. Помойте и нарежьте на небольшие кусочки куриное филе. Лук и чеснок очистите, мелко нарежьте и обжарьте на среднем огне до золотистого цвета. Выложите куриное филе в сковороду и жарьте, периодически помешивая, до зарумянивания. Добавьте черную смородину и продолжайте готовить несколько минут. Посолите, поперчите, снимите с огня и оставьте начинку остыть. После охлаждения теста извлеките его из холодильника, разделите на большую и меньшую части. Большую часть раскатайте по размеру формы для пирога и переложите. Наполните начинкой из мяса и ягод. Остальное тесто раскатайте, накройте пирог и хорошо защипайте края. Для выхода пара во время выпекания сделайте несколько проколов на верхней части пирога. Разогрейте духовку до 180°C духовку. Выпекайте в течение 35-40 минут до золотистой и хрустящей корочки.

Если же не хотите, чтобы пирог долгое время не черствел, добавьте туда один ингредиент. Приятного аппетита!