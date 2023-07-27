Забудете о других рецептах: как приготовить идеальную закуску из кабачков
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Лучшего рецепта вы не найдете!
Кабачки – универсальные овощи из которых можно приготовить очень много вкусных первых блюд. Их можно жарить по-французски, готовить из них закуски, мариновать и делать салаты на зиму.
Сегодня мы приготовим идеальную закуску из кабачков по рецепту "ТСН". Почему идеальную? Потому что вам понадобится немного простых продуктов. К тому же, на ее приготовление вы потратите минуты — вам просто необходимо измельчить все ингредиенты и перемешать. Попробуем?
Как приготовить закуску из кабачков
Ингредиенты:
- небольшой кабачок – 1 шт.;
- ветчина – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- кукурузный или картофельный крахмал – 30 г;
- укроп свежий;
- перец черный молотый, соль — по вкусу;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Помойте и очистите кабачок, натрите его на большой терке, посолите и оставьте на 10 минут. Слейте с кабачка сок, отожмите.
- Ветчину мелко нарежьте. Укроп измельчите.
- В миску выложите кабачок, ветчину, яйцо, крахмал, укроп, перец. Все перемешайте, посолите.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте столовой ложкой кабачковую массу и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.
Подавайте закуску с любимым соусом. Приятного аппетита!