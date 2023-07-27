Забудете о других рецептах: как приготовить идеальную закуску из кабачков

Лучшего рецепта вы не найдете!

Кабачки – универсальные овощи из которых можно приготовить очень много вкусных первых блюд. Их можно жарить по-французски, готовить из них закуски, мариновать и делать салаты на зиму.

Сегодня мы приготовим идеальную закуску из кабачков по рецепту "ТСН". Почему идеальную? Потому что вам понадобится немного простых продуктов. К тому же, на ее приготовление вы потратите минуты — вам просто необходимо измельчить все ингредиенты и перемешать. Попробуем?

Как приготовить закуску из кабачков

Ингредиенты:

небольшой кабачок – 1 шт.;

ветчина – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

кукурузный или картофельный крахмал – 30 г;

укроп свежий;

перец черный молотый, соль — по вкусу;

растительное масло.

Способ приготовления:

Помойте и очистите кабачок, натрите его на большой терке, посолите и оставьте на 10 минут. Слейте с кабачка сок, отожмите. Ветчину мелко нарежьте. Укроп измельчите. В миску выложите кабачок, ветчину, яйцо, крахмал, укроп, перец. Все перемешайте, посолите. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте столовой ложкой кабачковую массу и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.

Подавайте закуску с любимым соусом. Приятного аппетита!