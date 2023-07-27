В тысячу раз лучше магазинной: этот рецепт докторской колбасы затмит все мясные блюда (видео)
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Ноги вашей не будет больше в колбасных отделах!
Пожалуй, вряд ли найдется человек, который не любит докторскую колбасу. Просто с хлебом или как ингредиент неповторимых оладий — она вкусна в любом виде.
К сожалению, мы не можем быть уверены в качестве покупных колбасных изделий. Поэтому единственный выход — сделать ее дома самостоятельно. Рецептом приготовления поделилась футблогер Яна Станишевская.
Как приготовить докторскую колбасу
Ингредиенты:
- 800 граммов куриного мяса без кожи или куриная тушка;
- 1 морковь;
- 1 репчатый лук;
- лавровый лист;
- 40 граммов желатина;
- соль, черный молотый перец, специи (перец, кориандр, чеснок сухой, мускатный орех, чили) — по вкусу;
- 20-30 мг свекольного сока.
Способ приготовления:
- Лук, морковь, мясо, лавровый лист выкладываем в кастрюлю, заливаем водой. Солим, перчим и варим на умеренном огне 1,5 часа.
- Достаем курицу, варим оставшийся бульон еще час.
- Разбираем курицу, добавляем специи и свекольный сок.
- Отдельно смешиваем 400 грамм горячего бульона и 40 грамм желатина, добавляем к курице. Все взбиваем блендером 5 – 7 минут.
- Массу разливаем в форму и кладем в холодильник на ночь.
Утром достаем колбасу, готовим бутерброд с домашним хлебом и наслаждаемся! Приятного аппетита!