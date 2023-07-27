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В тысячу раз лучше магазинной: этот рецепт докторской колбасы затмит все мясные блюда (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вы будете уверены в качестве домашней докторской колбасы
Вы будете уверены в качестве домашней докторской колбасы. Фото recepty.znaj.ua

Ноги вашей не будет больше в колбасных отделах!

Пожалуй, вряд ли найдется человек, который не любит докторскую колбасу. Просто с хлебом или как ингредиент неповторимых оладий — она вкусна в любом виде.

К сожалению, мы не можем быть уверены в качестве покупных колбасных изделий. Поэтому единственный выход — сделать ее дома самостоятельно. Рецептом приготовления поделилась футблогер Яна Станишевская.

Как приготовить докторскую колбасу

Ингредиенты:

  • 800 граммов куриного мяса без кожи или куриная тушка;
  • 1 морковь;
  • 1 репчатый лук;
  • лавровый лист;
  • 40 граммов желатина;
  • соль, черный молотый перец, специи (перец, кориандр, чеснок сухой, мускатный орех, чили) — по вкусу;
  • 20-30 мг свекольного сока.

Способ приготовления:

  1. Лук, морковь, мясо, лавровый лист выкладываем в кастрюлю, заливаем водой. Солим, перчим и варим на умеренном огне 1,5 часа.
  2. Достаем курицу, варим оставшийся бульон еще час.
  3. Разбираем курицу, добавляем специи и свекольный сок.
  4. Отдельно смешиваем 400 грамм горячего бульона и 40 грамм желатина, добавляем к курице. Все взбиваем блендером 5 – 7 минут.
  5. Массу разливаем в форму и кладем в холодильник на ночь.

Утром достаем колбасу, готовим бутерброд с домашним хлебом и наслаждаемся! Приятного аппетита!

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#Рецепт #Колбаса #Готовим дома