В тысячу раз лучше магазинной: этот рецепт докторской колбасы затмит все мясные блюда (видео)

Ноги вашей не будет больше в колбасных отделах!

Пожалуй, вряд ли найдется человек, который не любит докторскую колбасу. Просто с хлебом или как ингредиент неповторимых оладий — она вкусна в любом виде.

К сожалению, мы не можем быть уверены в качестве покупных колбасных изделий. Поэтому единственный выход — сделать ее дома самостоятельно. Рецептом приготовления поделилась футблогер Яна Станишевская.

Как приготовить докторскую колбасу

Ингредиенты:

800 граммов куриного мяса без кожи или куриная тушка;

1 морковь;

1 репчатый лук;

лавровый лист;

40 граммов желатина;

соль, черный молотый перец, специи (перец, кориандр, чеснок сухой, мускатный орех, чили) — по вкусу;

20-30 мг свекольного сока.

Способ приготовления:

Лук, морковь, мясо, лавровый лист выкладываем в кастрюлю, заливаем водой. Солим, перчим и варим на умеренном огне 1,5 часа. Достаем курицу, варим оставшийся бульон еще час. Разбираем курицу, добавляем специи и свекольный сок. Отдельно смешиваем 400 грамм горячего бульона и 40 грамм желатина, добавляем к курице. Все взбиваем блендером 5 – 7 минут. Массу разливаем в форму и кладем в холодильник на ночь.

Утром достаем колбасу, готовим бутерброд с домашним хлебом и наслаждаемся! Приятного аппетита!