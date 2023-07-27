Выпечка будет пышной и на следующий день: чудо-тесто для пирожков за 20 минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вы больше не будете готовить по-другому
Дрожжевое тесто — это универсальное тесто. Из него можно готовить потрясающие печеные или жареные пирожки, сладкие пироги, вкусные десерты или любимые чебуреки.
Сегодня вместе с Food Oboz будем готовить именно такое тесто. Оно невероятно просто по составу, к тому же замешивать его нужно только 10-15 минут. Остальное время оно будет просто подходить. Планируете готовить беляши, пиццу или пончики? Тогда идем на кухню!
Как приготовить универсальное дрожжевое тесто
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 480 г.;
- вода — 250 мл.;
- соль — 1, 5 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- дрожжи — 12 г.;
- растительное масло — 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Муку просеиваем в глубокую большую тарелку. Делаем в ней углубление, вливаем теплую воду. Немного вмешиваем к воде муки.
- Добавляем сухие дрожи, соль, сахар и оставляем массу на 10-15 минут. Она должна увеличиться и покрыться пузырьками.
- Добавляем растительное масло, замешиваем тесто сначала ложкой и в тарелке, а потом на рабочей поверхности.
- Когда получится однородное тесто, накрываем пленкой и оставляем на час. За это время тесто нужно обминать минимум дважды — оно должно увеличиться в объеме и стать эластичным.
После этого из теста можно готовить пирожки. А чтобы любимая выпечка долго не черствела, просто в тесто необходимо добавить один ингредиент.