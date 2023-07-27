Выпечка будет пышной и на следующий день: чудо-тесто для пирожков за 20 минут

Вы больше не будете готовить по-другому

Дрожжевое тесто — это универсальное тесто. Из него можно готовить потрясающие печеные или жареные пирожки, сладкие пироги, вкусные десерты или любимые чебуреки.

Сегодня вместе с Food Oboz будем готовить именно такое тесто. Оно невероятно просто по составу, к тому же замешивать его нужно только 10-15 минут. Остальное время оно будет просто подходить. Планируете готовить беляши, пиццу или пончики? Тогда идем на кухню!

Как приготовить универсальное дрожжевое тесто

Ингредиенты:

пшеничная мука — 480 г.;

вода — 250 мл.;

соль — 1, 5 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

дрожжи — 12 г.;

растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления:

Муку просеиваем в глубокую большую тарелку. Делаем в ней углубление, вливаем теплую воду. Немного вмешиваем к воде муки. Добавляем сухие дрожи, соль, сахар и оставляем массу на 10-15 минут. Она должна увеличиться и покрыться пузырьками. Добавляем растительное масло, замешиваем тесто сначала ложкой и в тарелке, а потом на рабочей поверхности. Когда получится однородное тесто, накрываем пленкой и оставляем на час. За это время тесто нужно обминать минимум дважды — оно должно увеличиться в объеме и стать эластичным.

После этого из теста можно готовить пирожки. А чтобы любимая выпечка долго не черствела, просто в тесто необходимо добавить один ингредиент.