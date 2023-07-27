Так любят перекусить в Испании: 10 минут, два ингредиента - и закуска готова
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Очень простое и универсальное блюдо
Мы уже знаем, как потрясающе готовят баклажаны в Испании. А хотите знать, как перекусывают знойные жители этой страны?
Одна из самых популярных закусок в стране — пан кон томате. Это настолько универсальное и простое блюдо, что идеально подходит для завтрака, обеда, перекуса и ужина. Его основа — помидоры, оливковое масло и морская соль, но при желании вы можете добавить чеснок, хересный уксус или смесь молотых перцев или измельченную петрушку. Заинтересованы? Тогда знакомимся с рецептом от Shuba и идем готовить!
Как приготовить пан кон томате — хлеб с томатной намазкой
Ингредиенты на 4 порции:
- хлеб — 8 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- масло оливковое Extra Virgin — 2 ст. л.;
- соль морская, смесь перцев, веточка петрушки — по вкусу.
Способ приготовления:
- Помидоры промойте, обсушите, разрежьте на четыре части и натрите на крупной терке. Процедите томатную массу через сито.
- Чеснок очистите, натрите на мелкой терке или пропустите через пресс. Добавьте к томатному пюре.
- Массу посолите, добавьте растительное масло и размешайте. При желании приправьте пасту молотым перцем и добавьте измельченную петрушку.
Полученную массу нанесите на домашний хлеб и подавайте к столу. Приятного аппетита!