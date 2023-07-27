Укр

Так любят перекусить в Испании: 10 минут, два ингредиента - и закуска готова

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пан кон томате - простая испанская закуска
Пан кон томате - простая испанская закуска. Фото shuba.life

Очень простое и универсальное блюдо

Мы уже знаем, как потрясающе готовят баклажаны в Испании. А хотите знать, как перекусывают знойные жители этой страны?

Одна из самых популярных закусок в стране — пан кон томате. Это настолько универсальное и простое блюдо, что идеально подходит для завтрака, обеда, перекуса и ужина. Его основа — помидоры, оливковое масло и морская соль, но при желании вы можете добавить чеснок, хересный уксус или смесь молотых перцев или измельченную петрушку. Заинтересованы? Тогда знакомимся с рецептом от Shuba и идем готовить!

Как приготовить пан кон томате — хлеб с томатной намазкой

Ингредиенты на 4 порции:

  • хлеб — 8 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • масло оливковое Extra Virgin — 2 ст. л.;
  • соль морская, смесь перцев, веточка петрушки — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помидоры промойте, обсушите, разрежьте на четыре части и натрите на крупной терке. Процедите томатную массу через сито.
  2. Чеснок очистите, натрите на мелкой терке или пропустите через пресс. Добавьте к томатному пюре.
  3. Массу посолите, добавьте растительное масло и размешайте. При желании приправьте пасту молотым перцем и добавьте измельченную петрушку.

Полученную массу нанесите на домашний хлеб и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Теги:
#Испания #Рецепт #Закуска #Готовим дома